Una delle sfide più profonde della fisica teorica contemporanea consiste nel riconciliare due edifici concettuali straordinariamente potenti ma apparentemente incompatibili: la meccanica quantistica, che governa il comportamento della materia a scale subatomiche con precisione senza precedenti, e la relatività generale di Albert Einstein, che descrive la gravità, la curvatura dello spazio-tempo e il movimento di pianeti, stelle e galassie. Nonostante i successi individuali di entrambe le teorie, nessun esperimento ha ancora fornito un'evidenza osservativa capace di discriminare tra i diversi candidati a una teoria unificata della gravità quantistica. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical Review D, condotto da ricercatori dell'Università Tecnica di Vienna (TU Wien), propone un approccio originale a questo problema, individuando un effetto potenzialmente misurabile alle scale cosmologiche più grandi.

Il panorama teorico attuale offre diverse strade percorribili verso l'unificazione: la teoria delle stringhe, la gravità quantistica a loop, la gravità quantistica canonica e la gravità asintoticamente sicura sono tra le più studiate. Ognuna di queste proposte presenta vantaggi formali e limitazioni intrinseche, ma fino ad ora mancava un'osservabile sperimentale — un dato misurabile — capace di selezionare la teoria corretta escludendo le altre. È precisamente questo vuoto che il gruppo di Benjamin Koch, fisico teorico presso l'Istituto di Fisica Teorica della TU Wien, ha cercato di colmare.

Il punto di partenza della ricerca è il concetto di geodetica, centrale nell'intera struttura della relatività generale. Una geodetica rappresenta il percorso più breve tra due punti in uno spazio-tempo curvo: su una superficie piana coincide con una linea retta, ma su superfici curve — come quella di una sfera — diventa un arco di cerchio massimo. Nella relatività generale, la Terra percorre la sua orbita attorno al Sole non perché esista una forza attrattiva newtoniana nel senso classico, ma perché la massa solare deforma la geometria dello spazio-tempo e la Terra segue semplicemente la geodetica di quella geometria curva. Come spiega Koch: "Praticamente tutto ciò che sappiamo sulla relatività generale si basa sull'interpretazione delle geodetiche."

La novità metodologica dello studio consiste nell'applicare i principi della meccanica quantistica alla metrica dello spazio-tempo, ovvero alla quantità matematica che descrive quanto e come lo spazio-tempo è curvato in ogni punto. Nella meccanica quantistica classica, le proprietà delle particelle come posizione e quantità di moto non sono mai simultaneamente definite con precisione arbitraria — è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Analogamente, Koch e i suoi collaboratori hanno tentato di sostituire la metrica classica con una versione quantistica, nella quale la curvatura dello spazio-tempo non è più un valore preciso in ogni punto, ma è soggetta a fluttuazioni quantistiche descritte da una funzione d'onda.

Questo approccio genera ostacoli matematici di notevole complessità. Koch, insieme al dottorando Ali Riahinia e al fisico Angel Rincón (Repubblica Ceca), ha affrontato il problema per un caso specifico ma fisicamente significativo: un campo gravitazionale a simmetria sferica stazionario nel tempo, paragonabile al campo generato dalla massa del Sole. In questo contesto, il team ha sviluppato un nuovo metodo per quantizzare la metrica e ha derivato un'equazione inedita che descrive il moto di una particella in questo spazio-tempo quantizzato.

"Ci siamo resi conto che bisogna essere molto cauti — per esempio, se sia lecito sostituire l'operatore metrico con il suo valore di aspettazione, una sorta di media quantistica della curvatura dello spazio-tempo. Siamo riusciti a rispondere a questa domanda in modo matematicamente rigoroso." — Benjamin Koch, TU Wien

L'equazione risultante è stata denominata q-desic equation — un gioco di parole che rimanda alle geodetiche classiche (geodesic) aggiungendo una "q" per il carattere quantistico. La q-desic prevede che in uno spazio-tempo quantizzato le particelle non si muovano necessariamente lungo il percorso più breve tra due punti, come invece impone la geodetica classica. Osservare oggetti in caduta libera — come una mela che cade nello spazio aperto verso la Terra — potrebbe in linea di principio rivelare queste caratteristiche quantistiche dello spazio-tempo stesso.

La quantificazione delle deviazioni attese è cruciale per valutare la misurabilità dell'effetto. Se si considera la sola gravità, la differenza tra traiettorie classiche e q-desiche è dell'ordine di 10⁻³⁵ metri — una scala paragonabile alla lunghezza di Planck, assolutamente inaccessibile a qualsiasi strumentazione sperimentale presente o futura prevedibile. Un risultato apparentemente scoraggiante, che tuttavia cambia radicalmente quando si introduce nella equazione la costante cosmologica, il parametro che Einstein inserì nelle sue equazioni e che oggi viene associato all'energia oscura, responsabile dell'espansione accelerata dell'universo su scale cosmologiche.

Includendo la costante cosmologica nel formalismo q-desico, i ricercatori hanno ottenuto un risultato inaspettato: le deviazioni rispetto alle geodetiche classiche diventano significative a distanze dell'ordine di 10²¹ metri, ovvero scale comparabili alle distanze tra galassie o alle dimensioni degli aloni di materia oscura. A scale intermedie — come quelle dell'orbita terrestre attorno al Sole — la differenza rimane praticamente nulla, in pieno accordo con le osservazioni esistenti. Come sottolinea Koch, "è proprio dove i grandi enigmi della relatività generale rimangono irrisolti che emerge una differenza netta tra le traiettorie previste dall'equazione q-desica e quelle della relatività generale non quantizzata."

Questo risultato apre una prospettiva di ricerca concreta. Uno dei problemi più discussi nell'astrofisica moderna riguarda le curve di rotazione delle galassie a spirale: le stelle nelle regioni esterne di queste galassie orbitano a velocità inspiegabilmente elevate rispetto a quanto previsto dalla sola massa visibile, un fenomeno tradizionalmente attribuito alla presenza di materia oscura non osservata direttamente. Le correzioni quantistiche alle scale cosmologiche introdotte dal formalismo q-desico potrebbero offrire una prospettiva alternativa o complementare per interpretare questi dati osservativi, sebbene questo rimanga un'ipotesi da approfondire con analisi quantitative più dettagliate.

Il valore scientifico del lavoro risiede non soltanto nelle predizioni numeriche, ma nel fatto di aver identificato un potenziale criterio discriminante — quello che Koch chiama la "scarpetta di Cenerentola" tra le teorie candidate della gravità quantistica. Il passo successivo consisterà nell'analizzare con maggiore dettaglio se le deviazioni cosmologiche previste dalla q-desic equation siano compatibili con i dati osservativi esistenti e se possano essere distinte dalle predizioni di teorie di gravità quantistica concorrenti. Solo confrontando sistematicamente le predizioni di ciascun approccio teorico con osservazioni astronomiche di precisione sarà possibile stabilire quale teoria calzi davvero la scarpetta.