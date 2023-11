Microsoft Ignite 2023: IA e cloud stanno trasformando il mondo come mai prima d’ora

L'edizione 2023 della conferenza Microsoft Ignite scuote nuovamente il mondo della tecnologia, delineando una visione precisa su temi come la trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale, la sicurezza o l'evoluzione dell'infrastruttura cloud.

Ridefinire il futuro

Copilot cresce

Microsoft Fabric

Azure AI Studio

Copyright e protezione legale

Nvidia AI Foundry

Rafforzare le difese

A Ignite 2023 sono molte le innovazioni che ridefiniscono il modo in cui concepiamo il lavoro, l'interazione con i dati e la creazione di soluzioni avanzate. Nelle prossime righe ne vedremo una veloce panoramica che, senza pretese di completezza, permette di vedere in uno solo veloce sguardo tutto ciò che offre Microsoft Ignite 2023. A partire naturalmente dal Copilot, il prodotto che più di tutti ha segnato e sta segnando il 2023 dell’azienda guidata da Satya Nadella.

Utenti Copilot Percentuale Utenti Affermano di essere più produttivi 70% Affermano che migliora la qualità del lavoro 68% Dichiarano che facilita il processo creativo 68% Velocità aumentata del 29% in compiti specifici (ricerca, scrittura e riassunto) - Recupero di riunioni perse 4 volte più veloce - Riduzione del tempo speso nella gestione delle email 64% Facilità nel iniziare una bozza iniziale 87% Risparmio di tempo nella ricerca di documenti 75% Fedeltà all'uso di Copilot una volta provato 77%

L'introduzione di Copilot per Microsoft 365 otto mesi fa è stata solo l'inizio di un viaggio che ora rivela risultati tangibili sulla produttività e sulla qualità del lavoro. I dati condivisi da Microsoft indicano come Copilot stia cambiando il modo in cui affrontiamo le sfide digitali, accelerando i processi e stimolando la creatività.

Ma Copilot è solo la prima delle molte frecce nella faretra del colosso statunitense. Tra le innovazioni più eclatanti, Microsoft ha presentato nuovi chip personalizzati per Azure, come Azure Maia e Azure Cobalt, progettati per ottimizzare le prestazioni nell'addestramento e nell'inferenza di carichi di lavoro di intelligenza artificiale. L'azienda ha anche espanso le partnership con fornitori come AMD e NVIDIA, offrendo opzioni di infrastruttura avanzate per i clienti Azure.

Una nuova e più versatile infrastruttura cloud, poi, permette a Microsoft di continuare a far crescere Copilot, il cui percorso si estende oltre la singola produttività individuale, con nuovi strumenti come Copilot Studio per la personalizzazione e Copilot for Service per il supporto basato sul ruolo nel settore dei servizi clienti. Allo stesso tempo, si rafforza la piattaforma per gli sviluppatori, e crescono gli strumenti per le aziende che vogliono sfruttare Azure per creare nuove piattaforme AI personalizzate.

Il tutto con una rinnovata attenzione alla sicurezza, che non si limita più solo a questioni chiamate malware, ransomware o phishing. Microsoft infatti estende i propri sforzi e punta a proteggere i propri clienti anche da eventuali problemi legali che potrebbero nascere usando le AI - per via del fatto che i risultati prodotti a volte sono oggetto di dispute in tema di copyright.

Tutti i temi affrontati nelle prossime righe saranno oggetto di panel specifici nella cornice di Microsoft Ignite 2023.

Ridefinire il futuro del cloud con nuove alleanze e nuovi chip

Ci sono innovazioni specifiche per il settore data center, e in particolare a microchip sviluppati per questo scenario. Microsoft annuncia l’arrivo di due nuovi chip specializzati: Azure Maia, un chip acceleratore per l'IA, potenzia l'addestramento basato su cloud per modelli OpenAI, Bing, GitHub Copilot e ChatGPT. Azure Cobalt, un chip nativo per il cloud, prioritizza prestazioni, efficienza energetica e convenienza.

Inoltre, Azure Boost potenzia la velocità di archiviazione e networking. Rinforzando le partnership, Microsoft aggiunge le VM accelerate AMD MI300X e introduce le serie di macchine virtuali NC H100 v5 e ND H200 v5, soddisfacendo una varietà di carichi di lavoro AI con capacità avanzate della GPU. Questo approccio trasformativo sottolinea l'impegno di Microsoft nel fornire opzioni di infrastruttura diverse, spingendo il cloud verso una nuova era di efficienza e capacità.

Copilot cresce, più potente, più versatile, più omnicomprensivo

Copilot diventa uno strumento versatile e capace di adattarsi a ogni situazione e scenario

Microsoft sta migliorando l'esperienza Copilot. Questo strumento sta facendo un salto di qualità, passando dall’essere l’attrezzo nelle mani di un singolo lavoratore a una vera e propria cassetta degli attrezzi, da usare in una varietà di contesti e situazioni. Copilot si estende ora a soluzioni trasversali, impattando ruoli e funzioni, dall'ufficio ai front-line workers, dai developer ai professionisti IT.

Per esempio, arriva Copilot Profile che, grazie a impostazioni avanzate, permette di ottenere risposte più precise e adattate alle preferenze uniche di ciascun utente. Funzionalità migliorate anche per Copilot in Outlook e Microsoft Teams ampliano la collaborazione e l'efficienza.

Copilot Studio è invece uno strumento low-code che permette di personalizzare Copilot. Copilot for Service è invece una variante dell’assistente pensata specificamente per il customer service, offrendo supporto basato sui ruoli.

Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides, su HoloLens 2, assiste i lavoratori offrendo guida interattiva attraverso contenuti e ologrammi. Copilot for Azure semplifica l'amministrazione IT quotidiana, offrendo un'esperienza chat unificata e ampliando la comprensione del carico di lavoro, sbloccando funzionalità Azure e orchestrando compiti su cloud e edge.

Microsoft Fabric, rafforzare il legame tra dati e IA

L'intelligenza artificiale attinge al suo massimo potenziale solo quando alimentata da dati robusti. Microsoft si impegna a offrire un'esperienza senza soluzione di continuità, collegando i vostri dati ai nostri strumenti di IA. In questo contesto, Microsoft Fabric emerge come componente chiave di questa soluzione. Microsoft Fabric trasforma il modo in cui i team interagiscono con i dati, creando una piattaforma unificata alimentata dall'IA che aggrega tutti i patrimoni dati su una base solida di livello aziendale.

Copilot in Microsoft Fabric non solo si fonde perfettamente con Microsoft Office e Teams, ma promuove anche una cultura dati, amplificando la potenza di creazione di valore dei dati in tutta l'organizzazione.

Più potere agli sviluppatori: Azure AI Studio

Azure AI Studio è una piattaforma unificata per esplorare, sviluppare, testare e implementare facilmente applicazioni di intelligenza artificiale. Gli sviluppatori possono creare copiloti personalizzati, addestrare modelli e sfruttare modelli open-source con i propri dati.

Vector Search in Azure AI Search migliora le esperienze degli utenti nelle applicazioni di intelligenza artificiale generativa. GPT-3.5 Turbo, ora disponibile in Azure OpenAI Service, offre una lunghezza di prompt di 16.000 token.

Copyright e protezione legale per chi usa Copilot

L'impegno di Microsoft per un'IA responsabile si manifesta nel Copilot Copyright Commitment (CCC): Microsoft si impegna a difendere legalmente i propri utenti in eventuali cause per violazione di copyright. Un supporto che si estende anche ad Azure OpenAI Service

Oltre il Copilot Copyright Commitment (CCC), Microsoft offre agli utenti di Azure OpenAI Service il nuovo vantaggio Customer Copyright Commitment. Uno strumento innovativo che mira a ridurre i rischi di creare contenuti illeciti. Inoltre, Azure AI Content Safety è ora generalmente disponibile e aiuta le organizzazioni a rilevare e mitigare i contenuti dannosi e a creare esperienze online migliori.

NVIDIA AI foundry

NVIDIA porterà AI foundry su Azure. Il servizio NVIDIA AI foundry riunisce tre elementi: gli utenti Azure AI potranno quindi sfruttare i prodotto Nvidia per distribuire i loro modelli con il software NVIDIA AI Enterprise su Azure per alimentare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Rafforzare le difese nell'era dell'AI

Microsoft Sentinel e Microsoft Defender XDR (precedentemente Microsoft 365 Defender) saranno combinati per creare la prima piattaforma operativa di sicurezza unificata del settore, con esperienze Security Copilot integrate. Un'unica, potente esperienza incentrata sulla protezione delle minacce alla velocità delle macchine.

Inoltre, l'espansione di Security Copilot integrato in Intune, Purview ed Entra aiuterà gli amministratori IT, le unità di conformità e i team di identità a semplificare scenari complessi.

E questa è solo un'istantanea di ciò che annunceremo a Ignite. Come promemoria, è possibile assistere alle sessioni del keynote di Satya Nadella, Rajesh Jha e Jared Spataro, Charlie Bell e Vasu Jakkal e Scott Guthrie in diretta o on-demand.