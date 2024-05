QNAP presenta TS-216G, un NAS ad alte prestazioni economico ed efficiente

QNAP ha annunciato il nuovo TS-216G, un NAS a 2 bay a prestazioni elevate pensato per i singoli, le famiglie e i gruppi di lavoro, tra i più economici ed efficienti attualmente sul mercato.

Il sistema offre processore ARM quad-core con porta 2,5GbE, 4GB di RAM e NPU che garantiscono prestazioni di livello superiore. Il NAS semplifica il backup da più dispositivi, migliora la sicurezza dei dati e mette a disposizione un centro di gestione dei file per gli utenti domestici e aziendali.

La NPU integrata è progettata per le applicazioni di intelligenza artificiale ed è in grado di accelerare notevolmente il riconoscimento delle immagini per la gestione smart delle foto con QuMagie, riuscendo a gestire l'importanza di centinaia o migliaia di foto alla volta; inoltre, riduce i carichi di lavoro della CPU aumentando le prestazioni di calcolo e riducendo il consumo energetico.

Pixabay

"Il TS-216G è una soluzione di smart storage ed economica che consente agli utenti di utilizzarlo facilmente per la gestione centralizzata di tutti i tipi di file da diversi dispositivi e per la comoda condivisione/sincronizzazione dei file con altri utenti per migliorare la collaborazione" ha dichiarato Jerry Deng, Product Manager di QNAP. "Inoltre, grazie a 4 GB di RAM, 2,5GbE e diverse applicazioni, il TS-216G è in grado di eseguire lo streaming multimediale e i sistemi di sorveglianza in modo più fluido, rendendolo un cloud privato affidabile e sicuro per individui, famiglie e piccoli uffici".

Il TS-216G esegue il sistema operativo NAS QTS 5.1 con un App Center integrato e diverse funzionalità: File Station mette a disposizione un browser web per accedere, condividere e gestire i file del NAS; Hybrid Backup esegue il backup dei file del NAS su cloud o su altro NAS; infine, Qsync permette una sincronizzazione efficiente tra più utenti e dispositivi.

Il nuovo NAS offre anche funzioni multimediali e applicazioni mobile come QuMagie e Music Station che permettono agli utenti di gestire foto, video e file musicali nel NAS e di liberare facilmente la capacità di archiviazione sul proprio cellulare.