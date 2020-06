Teaser: Fare In-Formazione con i video

Parliamo insieme a insieme Gianluigi Bonanomi, come fare formazione – e informazione – attraverso i video. Giornalista professionista fin dal 2012 – specializzato in hi-tech – causa la crisi del settore e il fallimento dell’editore, Gianluigi ha perso il lavoro della sua vita. Ma come lui stesso dice è stata la sua grande fortuna.

Dovendosi reinventare infatti inizia a realizzare contenuti per le aziende e questo lo ha portato a collaborare con diverse agenzie di comunicazione. Come content manager e formatore sulla comunicazione online aiuta aziende, professionisti e famiglie a comunicare meglio online e a usare in modo consapevole la tecnologia.

Negli ultimi quattro anni ha formato più di 3.000 persone (è una stima per difetto). Fa formazione sui temi hi-tech per giornalisti presso Primopiano, con crediti formativi e insegna presso la Business School del Sole24Ore, la Digital Academy di Fastweb, e in alcune università (Pavia, Insubria tra le altre). La sua missione è quella di aiutare famiglie e aziende a comprendere come governare, e non subire, il digitale perché la tecnologia è soprattutto un’opportunità.