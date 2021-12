10 ottobre: la morte è un’amica

Trattare la morte non è mai semplice. Utilizzata come forza motrice in romanzi, film e fumetti, la fine dell’esistenza è stata declinata in centinaia di differenti modalità, ma difficilmente questo tratto umano ha avuto una rappresentazione graffiante come quella offerta da Paola Barbato e Mattia Surroz in 10 ottobre, la nuova collana di volumi edita da Sergio Bonelli Editore. La chiave di questa identità è racchiusa nella frase con cui Paola Barbato ci svela come è nata l’idea di 10 ottobre: Persone in scadenza. Parte integrante della dinamica autoriale di Paola, questa sua prassi diventa l’origine di un interrogativo inquietante: e se la tua vita avesse una data di scadenza?

Non è la prima volta che questo concept narrativo viene affrontato, essendo già comparso nella narrativa fantascientifica. Contrariamente a un racconto di sci-fi, 10 ottobre presenta questa data di scadenza codificata nel DNA dei protagonisti in un contesto inquietantemente normale, quasi familiare. Non veniamo portati in un lontano futuro, non vengono presentate particolari ragioni per questa condizione umana, semplicemente scopriamo che la società in cui veniamo condotti ha raggiunto un equilibrio perfetto, una perfezione verrebbe da dire, che vive basandosi su un draconiano controllo della longevità.

10 ottobre: vite in scadenza

Ogni essere umano, infatti, alla nascita ha codificato nel proprio codice genetico la propria morte, la propria scadenza, che può avvenire a determinate età: 3, 11, 26, 38, 57 o 70 anni. Una decisione frutto di una lucida analisi dell’utilità individuale nella società:

“Fino a 3 anni serviamo tutti, perché tutti portiamo gioia. Fino a 11 anni stimoliamo chi ci circonda, fino a 26 abbiamo nuove idee. Fino a 38 le concretizziamo. Fino a 57 diamo il massimo come forza lavoro. Fino a 70 dispensiamo esperienza e saggezza”

Ogni aspetto dell’esistenza umana, dal concepimento controllato alle morti programmate, viene severamente controllato in questa distopia perfetta. Niente inquinamento, niente povertà, la gente sembra felice e realizzata, una volta accettata questa condizione. Una regola di vita che anche il giovane Richie deve affrontare, ora che il suo undicesimo compleanno si sta avvicinando.

Per la famiglia di Richie, questo evento è una memoria di dolori passati. Il fratello maggiore di Richie, Doug, è morto al compimento degli undici anni, come programmato nel suo codice genetico. Una ferita che ha sconvolto i genitori, in particolare la madre, che dopo avere lottato a lungo per poter concepire non ha saputo accettare le ferree regole di questa società. Richie cresce in un ambiente freddo, disperato, in cui la madre soggetta a depressione ricorda costantemente la perdita di Doug e vive con l’ossessione di perdere anche Richie, mentre il padre concepisce la propria esistenza come uno stanco ripetersi di giorni in attesa di un altro lutto. Il ragazzino è privo di un affetto sano, afflitto da sensi di colpa che vive come conseguenza del rapporto con i genitori.

La sua scadenza degli undici anni non fa che inasprire la difficile vita familiare di Richie, che trova una figura amicale nell’anziano vicino di casa, il signor Cole. Questa strana amicizia per il giovane diventa la scoperta di un gruppo di persone che vedono in questa presunta perfezione della società un male da lottare, cercando un modo per contrastare questo meccanismo, a loro avviso, disumano. Curiosamente, tutti coloro che aderiscono a questo gruppo di dissidenti hanno in comune una caratteristica: sono tutti nati il 10 ottobre.

10 ottobre poggia la sua struttura sull’elemento emotivo della scadenza. Sin dalle prime pagine, tramite una perfetta sinergia tra freddo racconto didascalico e immagini strazianti, veniamo introdotti a questa società apparentemente perfetta, in cui tutti paiono essere felici e soddisfatti. L’elemento di rottura è la consapevolezza che giovani vite, come quelle di Richie, possano interrompersi in modo repentino, una concezione di morte che suona incredibilmente ingiusta, sbagliata. Da buona narratrice, Paola Barbato sa come costruire dei contrasti nell’intreccio che sappiano colpire il lettore, e per 10 ottobre crea un sistema culturale che rielabora il concetto di morte in un’ottica di positività sociale, rendendo elementi solitamente associati al dolore come funerali e cortei funerari, in una sorta di celebrazione gioiosa. Una visione che stona con l’interiorità del lettore, sensazione che si acuisce nel vedere come la madre di Richie, giudicata come un elemento asociale per la sua ansia e la sua disperazione, sia in realtà la figura più vicina alla nostra sensibilità.

Soprattutto, all’interno di questo meccanismo viene sviluppata una diversa percezione della morte. Laddove tutti sembrano tacitamente accogliere le scadenze come un aspetto normale dell’esistenza, ci sono ancora individui, come il signor Cole, che vivono costantemente nella paura della morte di persone vicine, un timore che spinge all’isolamento, in una sorta di protezione emotiva che allontana dal consesso civile per prevenire dolori futuri, che l’uomo racchiude in una semplice frase:

“Io ho avuto paura di morire dal giorno in cui sono nato”

In una persona che rappresenta la ribellione all’ordine costituito, troviamo la maggior empatia, un punto di contatto con la nostra sensibilità che viene ulteriormente sferzata. La trama della Barbato si muove abilmente unendo aspetti di vita quotidiana al nuovo trattamento della morte, dando vita a dialoghi di una profondità sorprendente, in cui l’ingenuità di Richie si scontra con la rassegnazione e la rabbia di adulti che hanno deciso di non accettare le scadenze. In questo primo volume di 10 ottobre si vedono il rimpianto, l’angoscia della paura della perdita e la rassegnazione, acuite dalla spiazzante normalità con cui anche i più giovani accettano questa legislazione disumana.

La morte è un’amica che cammina al nostro fianco

La dialettica narrativa di Paola Barbato, già apprezzata in altre occasioni come il recente Bacteria, riconferma la sua forza, la sua capacità di cogliere aspetti quotidiani e renderli parte integrante di un racconto fantastico. C’è una sensibilità palpabile, che emerge negli scambi tra i personaggi, una spontaneità anche istintiva nelle reazioni dei protagonisti che si adatta al meglio alla loro natura, mai forzata ma sempre protetta come elemento di valorizzazione della trama, soprattutto nel caso di Richie.

Leggendo 10 ottobre, sin dalle prime pagine si nota come il vero elemento di rottura con questa società sia proprio Richie. Mattia Surroz pone sempre il ragazzino in una posizione per cui le sue espressioni siano un elemento dissonante, scegliendo di ritrarlo, all’occorrenza, di spalle per trasmettere al lettore le sensazioni di vedere il mondo attraverso i suoi occhi, la sua sensibilità. Ad acuire questo squilibrio è lo stridere tra un’impostazione sociale fredda e meccanica e il ritratto visivo di un ideale urbano che ricorda l’american way idealizzato negli anni ’50. Case perfette, famiglie perfette e sorridenti all’apparenza che nascondo momenti di tensione, di disperazione tra le mura domestiche. Surroz si muove agilmente tra questi due livelli, riesce nella stessa tavola a mostrare un paradossale scambio tra maestra e alunne, e contrapporre il sorriso della docente alla faccia imbronciante di Richie. Ed è lì che il lettore coglie la discrepanza, in questi giochi di contrapposizione vive l’anima autentica di 10 ottobre.

Surroz cura anche la colorazione della storia, posizione che gli consente di acuire la sensibilità della narrazione con una palette cromatica che echeggia le emozioni dei personaggi. Che si tratti di dare luminosità a un’aula di scuola, o di trasmettere la cupa consapevolezza del signore Cole utilizzando colori cupi e angoscianti, in cui l’unico elemento di vivacità è la maglietta di Richie.

10 ottobre sfrutta ogni elemento della narrazione a fumetti per trasmettere al lettore il ricco contesto emotivo di questa storia. Sergio Bonelli Editore presenta questa primo capitolo in un bel volume, in cui trovano spazio anche degli interessanti extra dedicati al making of della serie. Paola Barbato e Mattia Surroz mostrano una felice sintonia, che speriamo possa nuovamente manifestarsi presto nei successivi capitoli di 10 ottobre.