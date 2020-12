3 Emme Games: ecco il kickstarter di Momiji

3 Emme Games, compagnia italiana già nota per giochi come Heroes of Black Reach o Dig your way out, ha recentemente lanciato la sua prima campagna kickstarter finalizzata alla produzione di Momiji, un gioco dove per vincere saremo chiamati a raccogliere le più belle foglie autunnali provenienti dal Giardino dell’Imperatore del Giappone.

E pur essendo la prima volta che questa azienda si approccia, da creatrice, alla grande piattaforma di Kickstarter, le intenzioni dell’azienda sono rese evidenti praticamente subito (traduzione nostra)

La nostra missione è quella di fornire la miglior esperienza di gioco possibile attraverso componenti della massima qualità, grande variabilità di meccaniche di gioco e artwork sbalorditivi

Anche quello che dovrebbe essere modo in cui avvicinarsi a Momiji sembrano essere evidenti da quanto “carpito” dalla pagina facebook della compagnia (traduzione nostra):

Momiji è un gioco di carte poetico sui colori dell’autunno e sulle meraviglie del paesaggio nell’Antico Giappone

Il prodotto sembra essere in avanzato stato di sviluppo: al momento è infatti possibile consultare una prima versione del regolamento (qui in italiano), dove possiamo trovare il primo degli scenari che saranno giocabili.

La campagna di raccolta fondi prevede, oltre al sempre presente pledge a fondo perduto, due livelli di finanziamento possibile: 15€ per il gioco e tutti gli stretch goals sbloccati, 25€ per la versione deluxe.

Per i più esigenti sarà inoltre possibile aggiungere alcuni add-on che, nonostante il costo decisamente contenuto, doneranno quel “quid” in più che non guasta mai: due nuovi moduli di gioco, rispettivamente per 3€ e 4€, e la possibilità di introdurre un quinto giocatore, per 5€.

Il kickstarter, che avrà termine il 23 Dicembre, ha ottenuto un immediato successo: l’obiettivo iniziale di 10.000€ è stato raggiunto con ben 20 giorni di anticipo sulla data di termine della campagna, e ad oggi ha raccolto quasi 21.000€ da parte di 808 finanziatori.

La consegna del gioco è prevista per Settembre 2021.