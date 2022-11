5 minute mystery, edito in Italia da dVGames, è un gioco deduttivo e collaborativo per 1-4 persone, a partire dagli 8 anni, in tempo reale: in pochi, frenetici, minuti saremo chiamati a individuare indizi nascosti, utilizzarli nel migliore dei modi e scartare sospettati innocenti fino a riuscire ad inchiodare il giusto colpevole. Il tutto dovendo affrontare un avversario implacabile: il tempo.

I materiali

Come di consueto, prima di entrare nel dettaglio di 5 minute mystery diamo una rapida occhiata alle componenti che costituiscono il prodotto. La scatola, dalla grafica “cartoon” molto accattivante, si presenta di dimensioni alquanto ridotte e di peso contenuto, cosa che permetterà di portare con noi il gioco agilmente con noi qualora volessimo giocare fuori casa o da amici.

Aprendo il contenitore per prima cosa troveremo il mini-libretto del regolamento: in tutto 5 sole facciate!

Il sistema di gioco viene esposto in maniera chiara ed efficace: già dopo la prima lettura saremo in grado di affrontare le nostre indagini in totale autonomia. Andando oltre troviamo il materiale di gioco. A colpire l’occhio è, senza dubbio, il decodificatore. In plastica, sarà lo “strumento” dove dovremo andare ad annotare gli indizi che riconosceremo nelle diverse scene. Sebbene non sia nulla di tecnologico (di fatto sono sei esagoni in grado di ruotare) è il classico elemento che, aggiungendo un piacevole elemento tattile, aumenta il coinvolgimento.

Troviamo poi le componenti cartacee del gioco. Per prima cosa troviamo le carte riassuntive: di fatto degli utili reminder di quello che saremo chiamati a trovare nelle diverse scene del crimine. Al riguardo nulla da dire: fanno il loro lavoro e sono facilmente leggibili. Abbiamo poi le carte Fascicolo: sedici in tutto, divise su tre livelli di difficoltà differenti, ci daranno le istruzioni da seguire e gli obiettivi necessari da centrare per risolvere i diversi casi A seguire troviamo proprio le carte Scenari: Double face, sono l’elemento principale del gioco. In tutto trentadue sono suddivise, in base alla scena raffigurata sulla faccia anteriore in sottogruppi variabili per numero da 2 a 4. Ovviamente ad essere uguale sarà l’immagine principale, mentre le tracce da scovare saranno diversi sia per tipo che per posizione. Tracce la cui correttezza, quando sarà il momento, potremo andare a verificare sulla faccia opposta della carta.

Quindi troviamo le Carte Sospettati. In tutto ventotto sono tutte riccamente disegnate. Nel corso del gioco serviranno a stabilire la presenza (o assenza) degli Indizi che serviranno ad inchiodare il colpevole. Purtroppo sono un po’ troppo delicate e tendono a segnarsi mescolandole. Di fatto, per il gioco in sé, questo non è un problema. Segnaliamo la cosa solo nel caso facciate parte di coloro che amano proteggere le componenti da eventuali danni collaterali. Le ultime due componenti sono le tessere Indizi e Colpevole. Insieme costituiscono l’altro grande fulcro del gioco: abbinandole tra loro, secondo dei codici cromatici, ci permetteranno di restringere il campo delle ricerche fino a concludere le nostre indagini. In cartone trasmettono una buona sensazione di solidità e resistenza. Dal punto di vista artistico dobbiamo invece segnalare che abbiamo trovato le tessere indizi un filo anonime ma funzionali. Segnaliamo che volendo è possibile aggiungere al “pacchetto” la app ufficiale del gioco, scaricabile gratuitamente.

Segnaliamo che DvGames, oltre al gioco, ci ha inviato un piccolo plico aggiuntivo: all’interno abbiamo trovato l’expansion pack. Spedito gratuitamente a tutti coloro che hanno a suo tempo effettuato il pre-order del gioco, può essere acquistato separatamente (anche se non è da escludere la possibilità di futuri bundle). Al suo interno sono contenute due tessere riassuntive aggiuntive (così da poter portare a sei il numero di possibili giocatori)., otto nuove carte Scenario, tre Fascicoli e otto nuovi Sospettati con relative tessere.

Setup

Dare il via alle indagini in 5 minute mystery è semplice e veloce. Per prima cosa dobbiamo consegnare una carta Riassuntiva ad ogni giocatore e scegliere una carta Fascicolo: su questa sono riportate eventuali istruzioni speciali da seguire e/o le specifiche condizioni di vittoria. Ad esempio il primo Fascicolo ci comunica che avremo a disposizione 9 minuti (invece dei canonici 5) e che c’è un solo colpevole, mentre in altri casi dovremo, per esempio, trovare uno specifico indizio o scovare più di un colpevole. A seguire poniamo il mazzo Scenari, le quattro pile di tessere Indizi sul tavolo e il numero di tessere Sospettato indicato. Una volta mescolate le carte Sospettato, queste andranno divise tra i giocatori: nel corso del gioco ognuno potrà guardare solo le proprie.

Una volta consegnato il decodificatore ad uno degli investigatori, dovremo impostare un timer su 5 minuti. Ora siamo pronti per iniziare: in tutto uno o due minuti di preparazione.

5 minute mystery – Come si gioca

Il sistema di gioco alla base di 5 minute mystery è molto semplice. Una volta avviato il timer i giocatori potranno iniziare ad analizzare la prima carta Scenario alla ricerca dei cinque simboli in essa nascosti. Ogni volta che ne troveremo uno (o penseremo di averlo trovato) dovremo comunicarlo a chi gestisce il decodificatore. Solo questa persona può infatti ruotare le cinque ruote e impostare la combinazione ritenuta corretta. Una volta che questa sarà inserita dovremo girare la carta Scenario e verificare l’effettiva corrispondenza tra quanto riportato sul retro della carta e i simboli scelti. In caso di mancata corrispondenza scarteremo la carta Scenario e in uso e dovremo ripetere il processo con la seconda del mazzo.

Se invece la nostra selezione dovesse rivelarsi corretta dovremo, di comune accordo, scegliere il colore dell’indizio che vorremo testare (tra verde, blu, viola e rosso) e prenderlo dalla rispettiva colonna per affiancarla alla Tessera Colpevole (segnaliamo che potremo sfruttare le carte Riassuntive per indirizzare la nostra ricerca qualora lo Scenario ci chiedesse di soddisfare qualche specifica richiesta.).

Se i due codici cromatici corrispondono vuol dire che il nostro colpevole possiede quell’oggetto o caratteristica; in caso contrario invece saremo informati della sua assenza.

Ottenuta questa informazione dovremo applicarla alla mano di carte Sospettato che possediamo per scartare quelli che non corrispondono. Una volta fatta questa scrematura il decodificatore passa di mano ad un altro giocatore e le indagini proseguono fino a quando non resterà una sola carta in mano ad un giocatore. Solo a questo punto potremo fermare il timer e girare la tessera Colpevole e verificare l’effettiva corrispondenza tra essa e la carta rimasta. In caso di match positivo avremo vinto…altrimenti il nostro vero colpevole sarà riuscito a fuggire.

Segnaliamo che in effetti è possibile portare avanti le indagini anche nel caso dovessimo esaurire il tempo: in questo caso potremo usare gli Indizi che siamo riusciti a scoprire (presenti o assenti che siano) e ragionare su quale possa essere il colpevole. Torneremo sulla cosa nelle considerazioni. Quanto esposto è la struttura base di 5 minute mystery, come anticipato a seconda del grado di difficoltà dei singoli Scenari, e delle loro richieste, il gioco si può fare ben più complesso e articolato. In effetti una partita completa richiede di risolvere cinque casi di seguito (ovviamente potremo azzerare il timer dopo ciascuno di essi). Non solo, il reale valore aggiunto del gioco arriverà dalle dinamiche che si instaureranno al tavolo. Nell’arco di pochissimi istanti l’atmosfera si farà concitata, attenta e…frenetica. Ogni partecipante inizierà a scrutare con sempre maggior attenzione le carte Scenario , ad comunicare (generalmente a voce sempre più alta) quello che avranno trovato e a cercare modi sempre più efficaci per dare l’informazione nel minor tempo possibile.

5 minute mystery – Considerazioni

Ci sono diverse cose da valutare nell’analisi di 5 minute mystery. La prima che ci viene in mente è la longevità e, con essa, la rigiocabilità. Trattandosi di un gioco che prevede di risolvere dei casi verrebbe da pensare che verrà messo da parte una volta risolti tutti. Nella realtà dei fatti nulla potrebbe essere più lontano dal vero. Prima di tutto perché la soluzione è completamente slegata dal Fascicolo giocato, cosa che permette di avere un diverso colpevole ogni volta. Non solo: essendoci più copie delle stesse carte Scenario, sarà piuttosto difficile ricordarsi dove andare a cercare gli Indizi (vero, potremmo ricordarne qualcuno, ma nel complesso questo non invalida l’esperienza di gioco).

Anche la scalabilità riveste un ruolo importante in 5 minute mystery. Nella nostra esperienza possiamo dire che il gioco dia il meglio di sé in quattro giocatori: questo perché, all’aumentare dei giocatori, aumenterà anche il caos e, con esso, il divertimento. Intuitivamente il gioco perde molto del suo appeal se giocato in solitaria: qui 5 minute mystery si trasforma più in una sorta di “caccia al tesoro”. Non fosse per l’estrema semplicità delle regole verrebbe più da considerarlo come una sorta di tutorial.

Vogliamo anche segnalare quanto avvenuto durante le nostre partite: sebbene il gioco abbia dif atto soddisfatto tutti i presenti, alcuni di noi avrebbero preferito che il giocatore chiamato a gestire il decoder non potesse guardare le carte Scenario. Tuttavia ci rendiamo conto che, così facendo, si sarebbe corso il rischio di “isolare” questo giocatore oltre ad alzare non di poco la difficoltà di gioco, rendendo ancora più importante la componente comunicativa del gioco: non a caso questa variante è presente in uno degli scenari più ardui da affrontare. Da parte nostra ci limitiamo quindi a dirvi di dare una possibilità a questa modalità di gioco e vedere se possa soddisfare i vostri gusti.

Un altro importante elemento che va preso in considerazione, dato che stiamo parlando di un party game, è quanto 5 minute mystery coinvolga e diverta. Nella nostra esperienza possiamo dire che ci riesca decisamente bene: non passerà molto prima che l’atmosfera si scaldi, e si riempia di grida, urla e quant’altro, nel tentativo di comunicare gli indizi trovati a chi deve gestire il decoder. Non solo, dato che ogni giocatore potrà vedere solo le carte Sospettato che possiede saremo obbligati a rimanere sempre vigili e partecipi. Una piccola nota a parte per l’app ufficiale: sebbene , ridotta all’osso, si tratti di un semplice timer (presente praticamente su qualsiasi tablet o smartphone) nella realtà riesce ad essere un discreto valore aggiunto. Questo perché alla sua principale funzione si accompagnano una serie di effetti sonori e di musiche che danno quel piccolo tocco di personalizzazione e di coinvolgimento al tutto.

Chiudiamo con l’unica cosa che, per certi versi, non ci ha del tutto soddisfatti: la possibilità di giocare anche a tempo scaduto e ragionare usando i soli indizi scoperti. Questo elemento non ci ha del tutto convinti perchè, più spesso di quanto avremmo voluto, ha ridotto le “indagini” ad un semplice tirare a caso (magari guidato da ragionamenti corretti che hanno aiutato a ridurre la rosa dei sospettati). Considerando che la pressione del tempo e la capacità di agire sotto pressione sono i due cardini fondamentali di 5 minute mystery avremmo trovato più consono che allo scadere dei cinque minuti a nostra disposizione venisse decretata la sconfitta. Tuttavia, per amore di onestà, riconosciamo che la “chiacchierata” a bocce ferme non è qualcosa di completamente estraneo all’idea che è alla base del gioco: permette di simulare lo scambio di idee tra investigatori nel corso delle indagini. Quindi, a conti fatti, è una mera questione di gusti personali facilmente introducibile decidendo come comportarsi allo scadere del tempo.

Indicato per

Sulla base delle meccaniche, e del poco testo presente, riteniamo corretto quanto riportato sulla scatola: 5 minute mystery può tranquillamente essere giocato a partire dagli otto anni indicati. tuttavia i casi più complicati potrebbero alzare questa soglia d’età. Analizzando il gioco considerando la semplicità delle regole, la velocità di esecuzione e il coinvolgimento costante di tutti i partecipanti potremmo dire che è un gioco che si presta per essere un party game più che perfetto per chi non ha grande dimestichezza con i giochi da tavolo, non voglia affrontare qualcosa di troppo impegnativo o “semplicemente” sia alla ricerca di pochi, frenetici, minuti di divertimento e baraonda.

Entrando nella tipologia di giocatore la selezione si fa via via più stretta all’innalzarsi della difficoltà: sempre più saranno necessari la capacità di comunicare in maniera efficiente e mantenere il giusto “sangue freddo”. Soprattutto chi sarà chiamato a gestire il decoder dovrà imparare a gestire più livelli e, potenzialmente, le informazioni/richieste di più persone contemporaneamente. Intendiamoci, nulla di realmente complicato (o almeno non così tanto da diventare ingovernabile) ma il tutto potrebbe diventare abbastanza caotico e frenetico da risultare a tratti confondente (e, perché no?, esilarante).