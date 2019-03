80 anni di Batman: RW Edizioni festeggia l’evento con grosse sorprese!

Per celebrare nei migliori dei modi l'80esimo anniversario di Batman, RW Edizioni ha pensato bene di deliziare gli appassionati con tante sorprese.

Batman è uno dei personaggi immaginari più famosi al mondo, grazie alla sua incredibile personalità ed “umanità”. Quest’anno la creatura di Bob Kane e Bill Finger compie ufficialmente 80 anni e, per celebrare nei migliori dei modi questo anniversario, RW Edizioni ha deciso di impreziosire i futuri nove volumi con tante sorprese per gli appassionati.

L’editore, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che, a partire dal numero 55, all’interno di ogni numero dispari, ci sarà un poster dedicato a questo fantastico supereroe e alla sua introspettiva ambientazione. Il retro di ogni poster, infine, compone il design celebrativo ufficiale degli 80 anni di Batman.

Come se non bastasse, RW Edizioni ha deciso di impreziosire maggiormente il compleanno di Batman “con 24 pagine che rievocano le storie scritte dagli autori più amati per un’apologia unica sul nostro uomo pipistrello“.

Insomma, uno dei personaggi più amati della storia (sfidiamo che non ha mai visto in azione l’uomo pipistrello ndR) compie un nuovo traguardo eccezionale. Mille di questi giorni, Buon Compleanno Batman! In attesa dell’uscita del prossimo volume, fateci sapere le vostre considerazioni e quelle che, secondo voi, sono le migliori produzioni legate all’alter-ego di Bruce Wayne.