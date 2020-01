A Caccia di Storie: da Lucca Comics & Games un concorso per i giovani scrittori

Lucca Comics & Games presenta l’edizione 2020 del progetto di talent scouting per giovani autori di narrativa per bambini e ragazzi “A Caccia di Storie”. Anche quest’anno tra i partecipanti al bando verranno selezionate 10 promesse che potranno partecipare ad una full immersion in una location d’eccezione, guidati da autori e professori del settore.

Giunto al suo terzo anno, il progetto A Caccia di Storie, organizzato da Lucca Comics & Games, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Book on a Tree, prevede due fasi: il Concorso aCdS (27 Novembre 2019 – 15 Gennaio 2020) e la Residenza aCdS (23-28 Marzo 2020).

Le scorse edizioni di A Caccia di Storie hanno visto la pubblicazione del romanzo Perdenti con le ali di Carlotta Cubeddu (link Amazon), per Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore e con un libro di prossima uscita dell’autrice Giada Pavesi.

La prima fase prevederà la selezione del gruppo di autori esordienti che avranno la possibilità di accedere alla seconda fase. Durante questa fase sarà possibile partecipare anche all’assegnazione della borsa di studio Miriam Dubini, messa a disposizione dall’Associazione Amref Health Africa. La borsa di studio sarà assegnata ad una storia, con protagonista femminile che affronterà tematiche sociali. Il vincitore (o la vincitrice) della borsa di studio potrà così accedere alla seconda fase di A Caccia di Storie e vedrà il suo racconto inserito all’interno del palinsesto della prossima edizione di Lucca Comics & Games.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate, compilando il modulo online del concorso a questo link, entro e non oltre il 15 gennaio 2020.

Per tutte le informazioni sul progetto potete consultare il sito ufficiale a questo link.

Chi desiderasse partecipare al concorso può consultare il bando di A Caccia di Storie a questo link.