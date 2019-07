A caccia di tesori con Zio Paperone arriva Munchkin: Disney DuckTales

In arrivo con The OP Munchkin: Disney DuckTales una versione del celebre gioco di carte dedicata al mitico cartone animato Disney.

Tra i molti cartoni animati che hanno segnato l’infanzia della Generazione Y un posto speciale è occupato da DuckTales di cui basta solo evocare il ricordo per iniziare a canticchiare la sua mitica sigla. A breve, grazie a The OP potrete giocare nei panni dei protagonisti di questa serie con Munchkin: Disney DuckTales.

Munchkin: Disney DuckTales sarà un versione di Munchkin per 3-6 giocatori, tematizzata con questa licenza Disney. I giocatori potranno rivivere le memorie felici legate a questa serie animata e interpretare Zio Paperone, Qui, Quo, Qua e molti altri protagonisti della serie, alle prese con mostri e avventure a caccia di tesori.

Come ogni edizione Munchkin, anche in Disney DuckTales lo scopo del gioco sarà quello di arrivare per primi al decimo livello, raccogliendo quanti più tesori da utilizzare per avere la meglio sui nemici e tirando qualche tiro mancino agli altri giocatori.

In Munchkin: Disney DuckTales dovrete misurarvi non solo contro gli altri giocatori, ma soprattutto contro i nemici storici di Paperone come la Banda Bassotti, Cuordipietra Famedoro e Amelia, che cercheranno in tutti i modi di ostacolarvi.

La versione DuckTales di Munchkin sarà caratterizzata da un regolamento pressoché identico al gioco base originale, dove il giocatore di turno dovrà aprire la porta e svelare il contenuto della stanza. Nel caso di un nemico dei paperi questi dovrà cercare di sconfiggerlo per accaparrarsi il tesoro o sarà vittima delle cose brutte, qualora non riesca ad avere la meglio su di lui. Il gioco proseguirà fino a che uno dei partecipanti raggiungerà il decimo livello vincendo la partita.

Le carte di gioco saranno riproporranno le immagini del cartone animato raffigurando alcuni degli elementi più iconici dello show.

Munchkin: Disney DuckTales sarà messo in commercio, in inglese, questo autunno e avrà un prezzo di 24,95$. Ogni scatola conterrà 168 carte, 6 schede personaggio, 6 segnalini, un dado e il regolamento di gioco.