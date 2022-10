Dopo mesi e mesi di speculazioni sul futuro dell’uomo d’acciaio all’interno dell’attuale DCEU, i fan hanno finalmente ottenuto una conferma. Sarà nuovamente Henry Cavill a vestire i panni di Superman nei futuri progetti della Warner. Ad annunciarlo, attraverso un post su Instagram che ha superato il milione di visualizzazioni, è stato proprio l’attore britannico nella giornata di ieri. In realtà il suo ritorno era già stato anticipato dall’amico di lunga data Dwayne “The Rock” Johnson, interprete di Black Adam.

Henry Cavill sarà di nuovo Superman

Nel video diventato virale Cavill ha voluto ringraziare i fan per la pazienza mostrata in questi anni, rassicurandoli sul fatto che quello che hanno visto rappresenta soltanto un piccolo assaggio di ciò che avverrà in futuro. Proprio nei giorni scorsi The Hollywood Reporter aveva annunciato in esclusiva che la Warner era ormai pronta per girare il sequel di Man of Steel, film di Zack Snyder uscito nel 2013. Il ritorno di Henry Cavill è stato fortemente voluto da The Rock (i due condividono la stessa agente) e approvato dal nuovo management della Warner mentre l’ex presidente di DC Films Walter Hamada si era fortemente opposto a un suo nuovo coinvolgimento nei panni di Superman.

Cavill aveva invece attivamente partecipato alle riprese aggiuntive della Zack Snyder’s Justice League, uscita su HBO Max l’anno scorso. Sempre durante il 2021, nello specifico durante il mese di novembre, l’attore britannico aveva dichiarato di non avere ancora finito con il suo ruolo nei panni dell’ultimo figlio di Krypton e di come ci fossero ancora molte storie da raccontare.

Henry Cavill announces his return as Superman! "I wanted to make it official that I am back as Superman… [The #BlackAdam cameo] is just a very small taste of things to come." pic.twitter.com/xGwbItW8yS — DC Extended Universe (@TheDCEU) October 24, 2022

Anche il breve cameo nella scena post credits di Black Adam è stato girato soltanto all’ultimo quando Henry Cavill aveva dato l’ok per il suo ritorno. Inizialmente, infatti, sarebbe dovuto essere inquadrato un Superman senza volto, come accaduto in Shazam! nel 2019. La scena con Black Adam e Superman, come confermato dal produttore Hiram Garcia, è stata girata il mese scorso a Londra. Adesso tutti gli occhi sono puntati sul potenziale scontro tra i due personaggi che, senza alcun dubbio, arriverà in futuro.