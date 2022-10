Black Adam e Superman torneranno insieme sul grande schermo! Hiram Garcia, produttore di Black Adam, ha parlato dell’imminente resa dei conti tra Black Adam e l’Uomo d’Acciaio in un’intervista, confermando che i due personaggi torneranno insieme sul grande schermo.

Ecco le dichiarazioni di Garcia a riguardo:

Non si è mai trattato di un incontro unico o solo di uno scontro. No, è molto più di questo. Vogliamo davvero creare una lunga forma di narrazione e mostrare che questi due personaggi esistono nello stesso universo e avranno spesso a che fare l’uno con l’altro, sia stando nella stessa squadra che in fazioni opposte. Si spera che a un certo punto si scontreranno, ma non si tratta solo di una situazione da un solo combattimento. Non è mai stato il nostro sogno. Questo non premia i fan. I fan vogliono intraprendere un viaggio con questi ragazzi sapendo che esistono nello stesso universo.