Adidas: in arrivo le Stan Smith di Yoda

Se siete appassionati di Star Wars e siete alla ricerca di un paio di sneakers che testimonino la vostra passione per questa saga immortale, allora la notizia di oggi vi farà davvero felici. Adidas ha realizzato un modello di Stan Smith dedicato a Yoda, il Gran Maestro dell’Ordine dei Jedi.

Stan Smith di Adidas è uno dei modelli di sneakers più riconoscibili e amati, la sua forma affusolata bianca con piccoli inserti colorati è in grado di adattarsi a diversi outfit, sportivi e non. Recentemente questo iconico modello di scarpa sportiva è balzato sotto le luci dei riflettori poiché Adidas, nel perseguire una produzione più sostenibile, ha cominciato a produrre sneakers con materiali riciclati e innovativi come il Mylo, un tessuto similpelle ottenuto dal micelio dei funghi. Le Adidas Star Wars Stan Smith di Yoda sono realizzate con materiali riciclati ad alte prestazioni Primegreen e il 50% della tomaia è realizzato con materiali riciclati e non è stato utilizzato poliestere vergine.

Queste sneaker rendono omaggio a uno dei personaggi più amati e riconoscibili della saga, con il classico inserto del tallone, che per l’occasione sarà di un verde brillante, a richiamare il colore della pelle di Yoda. La sneaker però presenta anche altri particolari che rimandano al personaggio: Il tallone, oltre al caratteristico colore, ospita anche un’incisione del volto di Yoda, mentre sui fianchi della scarpa troveremo la scritta in lettere dorate, che riprende una delle citazioni più celebri del personaggio, “Do or do not” e “There is no try” (Faro o non fare/Non c’è provare).

Per finire anche il packaging di questo specifico modello si distingue da quello delle classiche Stan Smith Adidas. La scatola di queste scarpe ha un colore di sfondo che riprende il verde degli inserti della sneaker, sopra il quale trovano spazio i diversi elementi grafici del pack (loghi di Adidas ed elementi grafici iconici) oltre a un’illustrazione “al tratto” del Maestro Yoda.

Le Adidas Star Wars Stan Smith di Yoda saranno disponibili a partire dal 4 maggio 2021 in esclusiva sullo store online del produttore e negli Adidas Store ad un prezzo di 120 €.

In attesa di calzare queste scarpe potete recuperare a questo link una maglietta di Star Wars dal design vintage, in grado di abbinarsi perfettamente con questo modello di Stan Smith.