Al Ewing, Ram V e Bryan Hitch rilanciano Venom. Ad annunciarlo, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata ovviamente Marvel attraverso il suo sito ufficiale confermando che il nuovo team creativo rilancerà la serie con un nuovo #1 a novembre negli Stati Uniti prendendo le redini della testata da Donny Cates (che invece si occuperà di rilanciare Hulk, come riportatovi poco fa) e Ryan Stegmam.

Eccovi la prima immagine del Venom di Bryan Hitch:

Al Ewing, Ram V e Bryan Hitch rilanciano Venom, i primi dettagli

La stessa sensibilità horror che ha rivitalizzato Hulk con Immortal Hulk arriverà su Venom grazie ad Al Ewing e Ram V (Justice League Dark, Catwoman, Swamp Thing) che porteranno il simbionte verso nuovi, drammatici e pericolosi territori. I due scrittori saranno poi accompagnati dal leggendari Bryan Hitch (Ultimates, Justice League, Hawkman) che metterà al servizio del Venomverse il suo famoso stile widescreen.

Ram V ha dichiarato:

Quando sono stato contattato dagli editor della Marvel per scrivere Venom insieme ad Al Ewing e Bryan Hitch non ero assolutamente pronto all’incredibile avventura creativa che si sta rivelando. La storia che stiamo sviluppando infatti espanderà e spingerà la narrazione legata ai simbionti in direzioni davvero nuove ed inusuali. Lavorare con Al e Bryan è fantastico ed è un processo davvero stimolante. Preparatevi perché ne vedrete e leggerete delle belle!

Un primo assaggio della nuova serie dedicata a Venom si avrà, sempre negli Stati Uniti, il prossimo 14 agosto per il Free Comic Book Day con l’albo Free Comic Book Day: Spider-man/Venom (2021) #1.

Da Immortal Hulk a Venom

Circa 15 giorni fa, Marvel aveva annunciato la fine di Immortal Hulk che, come molti fan avevano ampiamente intuito, coinciderà con l’albo #50 in arrivo a settembre nelle fumetterie americane.

In quella occasione Al Ewing aveva commentato laconicamente:

È il momento di ammetterlo, Immortal Hulk sta per raggiungere la fine del percorso che ci eravamo prefissati di raccontare. Nel #49 il Gigante di Giada arriverà alle porte dell’abisso e dovrà fare i conti con la sua vita, giusto in tempo per l’ultimo incredibile albo.

Marvel aveva annunciato il finale presentando la copertina del #49 firmata da Alex Ross commentando:

Quest’anno vivremo la fine di una delle serie più di successo degli ultimi anni: Immortal Hulk di Al Ewing e Joe Bennett. Con Immortal Hulk #50 si chiuderà una gestione che ha ridefinito il personaggio e il modo di leggerlo da parte dei lettori. Ewing e Bennett si congederanno così da Bruce Banner, dalla Green Door e da tutti gli elementi che hanno ridefinito il mito del personaggio.

Eccovi la copertina:

Marvel promette un finale esplosivo alludendo probabilmente ad un rilancio più o meno immediato della serie sulla base di quanto costruito da Al Ewing. Nello specifico lo scrittore ha ampliato la mitologia di Hulk alludendo al fatto che tutti coloro che hanno subito gli effetti dei raggi Gamma siano imbrigliati in un ciclo di morte e resurrezione. Questo ciclo è scandito dall’attraversamento della Green Door, una porta che conduce a diverse dimensioni in cui scienza e misticismo si fondono alla mercé del malefico One Below All.