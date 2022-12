Bandai Namco ha lanciato un nuovo sito web in fase di allestimento per dare il via ad un progetto ispirato al manga di Akira Toriyama (celeberrimo papà di Dragon Ball), Sand Land, ovvero una breve serie scritta e disegnata per Weekly Shonen Jump 23 e 36/37 del 2000.

Al via un progetto ispirato al manga di Akira Toriyama – Sand Land

Sand Land, un manga di Akira Toriyama

Il progetto prende per ora il titolo di Sand Land Project e Bandai Namco ha rivelato innanzitutto un teaser trailer che possiamo guardare di seguito:

Le sequenze aggiungono che maggiori dettagli arriveranno il 17 dicembre in occasione del Jump Festa 2023, kermesse dedicata ai prodotti marchiati Shueisha in occasione della quale tante novità verranno alla luce. Per il momento ancora non è noto sapere su cosa verterà il progetto di cui si parla.

Ritornando al manga, Shueisha ha pubblicato la versione in volume del manga nel novembre del 2000. In Italia è stato pubblicato da Star Comics nel 2002.

Di seguito possiamo scoprirne la sinossi:

In un futuro lontano, dove la guerra ha decimato il creato, la Terra è abitata esclusivamente dal deserto arido e il rifornimento idrico è controllato da un Sovrano avido. In cerca di un agognato lago, lo sceriffo Rao chiede al sovrano dei demoni di aiutarlo e gli dona suo figlio, Beelzebub, e il suo assistente, Thief. L’improbabile trio si avvia verso il deserto affrontando draghi, banditi e il nemico più mortale di tutti, l’armata stessa del Re!

Akira Toriyama ha lanciato la sua prima serie, Dr. Slump, nel 1980, dalla quale sono sorte due serie animate e film. Successivamente l’autore ha creato l’enorme successo di Dragon Ball il quale vive ancora oggi sotto il titolo e le avventure di Dragon Ball Super. L’autore giapponese è altresì conosciuto per aver realizzato il character design per i videogame Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon.