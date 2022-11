Ad agosto 2022 si è conclusa la saga de Il Sopravvissuto Granola all’interno del manga di Dragon Ball Super, realizzato da Toyotaro e Akira Toriyama, e quest’oggi si apprende finalmente la data di inizio e i dettagli del nuovo arco narrativo.

Dragon Ball Super: data di inizio e dettagli del nuovo arco del manga

Precisamente, mediante le anticipazioni del numero del mese corrente di V-Jump, rivista mensile edita da Shueisha, apprendiamo che il nuovo arco narrativo avrà inizio il 20 dicembre 2022 con il Capitolo 88 e sarà focalizzato su Goten e Trunks in età adolescente.

La rivista precisa che si tratta di un prequel di Dragon Ball Super: Super Hero, il recente lungometraggio animato uscito nelle sale cinematografiche italiane a settembre 2022 (cliccate qui per la nostra recensione). Non a caso proprio in questa occasione il figlio di Goku e il figlio di Vegeta appaiono per la prima volta in forma adolescente. Il progetto narrerà, in altre parole, eventi precedenti al film animato e vi saranno altresì tanti momenti tra Gohan e Piccolo.

Un estratto della rivista rivela un’anteprima del nuovo arco narrativo con Goten e Trunks nelle loro nuove uniformi. Riusciranno a diventare Super Eroi?

Il tutto è disegnato da Toyotaro. Ecco a voi:

NEWS! Dragon Ball Super Manga returns next month on December 20th! A new arc begins! Goten & Trunks will become Super Heroes?! All eyes on the duo, expect to see a lot of Gohan & Piccolo in the Manga! Story is prequel to SUPER HERO, events that happened just before the movie! pic.twitter.com/Oomgwe6S7I — Hype (@DbsHype) November 17, 2022

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super Hero

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato, Dragon Ball Super: Super Hero, è arrivato nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. Nelle sale cinematografiche italiane è uscito il 29 settembre 2022 per Crunchyroll.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 87, con i primi 84 scritti raccolti in 19 volumi. Il manga ha concluso l’arco narrativo de “Granola, il Sopravvissuto” e si appresta ad avviarne uno nuovo il 20 dicembre 2022.

L’edizione italiana del manga di Dragon Ball Super è affidata a Star Comics con i primi 17 volumi già disponibili per l’acquisto. Recuperate su Amazon Dragon Ball Super 17.