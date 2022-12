Dragon Ball Super – Super Hero si pone dopo Dragon Ball Z secondo il creatore del franchise in persona, Akira Toriyama, scongiurando la precedente dichiarazione che prevedeva la collocazione dopo gli eventi della battaglia affrontata in Dragon Ball Super: Broly e prima della fine di Dragon Ball Z con il 28° torneo Budokai Tenkaichi.

Dragon Ball Super – Super Hero è ambientato dopo Dragon Ball Z parola di Akira Toriyama

Come noto, Dragon Ball Super è la serie che segue la continuity dell’originale Dragon Ball, tuttavia, cronologicamente, si pone dieci anni tra la sconfitta di Majin Bu e la fine del manga stesso.

Molto probabilmente siamo vicini alla fine di quei dieci anni e lasciarlo intendere è proprio lo steso Akira Toriyama.

In occasione della pubblicazione della versione anime comic di Dragon Ball Super: Super Hero, il più recente film animato ispirato alla serie uscito nelle sale italiane a settembre 2022, è emerso il commento dell’autore presente all’interno del volume secondo cui il film animato in questione si pone cronologicamente, appunto, giusto immediatamente dopo il capitolo finale del manga originale (il numero 519).

Al momento non sappiamo se le future pubblicazioni ufficiali marchiate Dragon Ball seguiranno una cronologia successiva alla conclusione della serie originale o se, in alternativa, vi saranno due linee parallele. In tal senso ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super, realizzato da Toyotaro, si prepara al ritorno il 20 dicembre con una storia prequel connessa a Dragon Ball Super: Super Hero (ci si aspetta che questi eventi non abbiano ancora superato la fine della serie “Z” poichè il manga tecnicamente dovrebbe confluire nei 10 anni citati) e che sarebbe imminente un annuncio di un nuovo anime di Dragon Ball indipendente da Dragon Ball Super e che prevede la presenza di Akira Toriyama stesso, fra gli altri.

Non appena emergeranno chiarimenti intorno alla questione cronologica dei nuovi prodotti Dragon Ball vi forniremo aggiornati.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato, Dragon Ball Super: Super Hero, è arrivato nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. Nelle sale cinematografiche italiane è uscito il 29 settembre 2022 per Crunchyroll.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 87, con i primi 84 scritti raccolti in 19 volumi. Il manga ha concluso l’arco narrativo de “Granola, il Sopravvissuto” e si appresta ad avviarne uno nuovo il 20 dicembre 2022.

L'edizione italiana del manga di Dragon Ball Super è affidata a Star Comics con i primi 17 volumi già disponibili per l'acquisto.