Alex Ross firma le copertine variant Timeless per la Marvel

Nella tarda serata di ieri la Marvel ha ufficializzato una nuova ondata di copertine variant per gli albi in uscita a settembre e ottobre negli Stati Uniti. Normalità per il mercato americano che da sempre basa molto del suo guadagno su questo tipo di operazioni prettamente commerciali se non fosse che le copertine saranno firmate dal leggendario Alex Ross.

Queste copertine variant sono state raccolte sotto l’etichetta Timeless e ritraggono gli eroi Marvel a mezzo busto, nei loro iconici costumi originali, nell’inconfondibile stile foto realistico di Alex Ross.

Questo l’elenco dei 14 albi in uscita a settembre negli Stati Uniti che godranno di una copertina variant Timeless:

X-Factor #4 (Angel)

Iron Man #1 (Iron Man)

Empyre Fallout: Fantastic Four #1 (Namor)

Immortal She-Hulk #1 (She-Hulk)

Fantastic Four: Antithesis #2 (Silver Surfer)

Immortal Hulk #37 (Hulk)

Giant-Size X-Men: Storm #1 (Storm)

Strange Academy #3 (Scarlet Witch)

Captain America #23 (Captain America)

Fantastic Four #24 (Human Torch, Invisible Woman, Mr. Fantastic, The Thing)

Avengers #36 (Ghost Rider)

Eccovi le copertine:

Questo l’elenco dei 14 albi in uscita ad ottobre negli Stati Uniti che godranno di una copertina variant Timeless:

Amazing Spider-man #50 (Spider-Man)

Daredevil #23 (Daredevil)

Excalibur #13 (Nightcrawler)

Fantastic Four #25 (Black Bolt)

Fantastic Four: Antithesis #3 (Medusa)

Hellions #5 (Phoenix)

Marauders #13 (Iceman)

New Mutants #13 (Colossus)

Shang-Chi #2 (Shang-Chi)

Spider-Woman #5 (Spider-Woman)

Thor #8 (Thor)

Wolverine #6 (Wolverine)

X-Force #13 (Beast)

X-Men #13 (Cyclops)

Eccovi le copertine:

Alex Ross

Alex Ross è lo storico disegnatore di Marvels – in coppia con Kurt Busiek – e del seminale Kingdom Come (DC) – in coppia con Mark Waid.

Lo storico executive editore della Marvel, Tom Brevoort si è espresso così nei confronti del disegnatore:

Nessun altro incarna il termine “Timeless” [senza tempo – NdA] alla stessa maniera di Alex. Il suo lavoro consente alla gente di relazionarsi con questi fantastici personaggi in un modo del tutto innovativo – diventano plausibili e concreti senza rinunciare al contempo alle loro incredibili qualità. È peraltro l’artista che più lavora duro nel settore — le sue produzioni, vista la qualità, sono veramente sconcertanti.