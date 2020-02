Alice in Wonderland (Q-Posket) di Banpresto – la recensione

Banpresto vi farà entrare nella tana del Bianconiglio per scoprire insieme a noi la nuova figure della linea Q-Posket dedicata ad Alice In Wonderland, opera nota in Italia come Alice nel paese delle Meraviglie. La serie di collezionabili Q-Posket propone figure di dimensione molto ridotta con protagonisti personaggi tratti da diversi universi narrativi: i personaggi Disney sono solo alcuni dei protagonisti di queste riproduzioni affiancati a svariati altri characters tratti da film o anime e manga. La particolarità di questa linea di figure? Le sculture ritraggono tutti gli elementi in forma caricaturale con un estremo utilizzo di dettagli e riferimenti all’universo narrativo dal quale sono tratti.

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland è la pellicola Disney prodotta nel 1951 basata principalmente sul libro di Lewis Carroll Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. La favola racconta le vicende di Alice che si ritrova a vivere una bizzarra avventura in un altrettanto bizzarro mondo parallelo chiamato Paese delle Meraviglie. Durante la sua avventura farà la conoscenza del Bianconiglio, dello Stregatto e anche della perfida Regina di Cuori.

La confezione

La confezione nella quale troviamo riposta la figure è la classica utilizzata per tutte le “Disney Princess” inserite nella serie Q-Posket. Si tratta di un involucro esterno in cartoncino lucido di forma rettangolare con al suo interno il prodotto racchiuso dentro le plastiche protettive. La dimensione della scatola è decisamente più grande di quello che serve di fatto alla statua per rimanere alloggiata ma risulta in linea con quelle dei prodotti precedentemente proposti andando quindi a creare la giusta omogeneità di packaging nel caso si decidesse di esporre le figure senza rimuoverle dalle confezioni. Il tema di questa uscita è ovviamente il paese delle meraviglie e molti elementi chiave di Wonderland vengono mostrati proprio nella parte frontale come una sorta di easter egg: Vediamo infatti le carte (soldato) della regina di cuori poste ai margini del box e le rose rosse della regina mentre al centro c’e’ ovviamente lei, Alice. Sugli altri lati troviamo altre fotografie di Alice da svariate angolazioni e in particolar modo su uno dei fianchi troviamo la classica seconda versione di cui spesso questo genere di statuette è abbinata. Tale seconda versione spesso si differenzia dalla versione base per avere una colorazione differente, generalmente dai toni più spenti.

Alice in Wonderland (Q-Posket) di Banpresto

La versione di cui vi parliamo è la prima versione delle due edizioni in commercio, quella che rispecchia maggiormente i colori originali del personaggio. Una volta estratto il prodotto dalle buste di plastica ci basterà inserire testa e aggancio dei piedi nell’apposita basetta permettendo così alla statuetta di reggersi in piedi. Come già avvenuto per altri personaggi veniamo colpiti per prima cosa dalla qualità della testa e dalla definizione data alla capigliatura. Alice è rappresentata in piedi mentre con le mani sorregge la gonna in gesto di riverenza. Le pieghe del vestito sono ben realizzate e non si limitano alla parte in vista ma anche alla parte interna. La colorazione è anch’essa molto curata e sicuramente la parte lucida degli occhi azzurri risalta sulla pelle di colorazione opaca. Anche il vestito che non presenta enormi difetti di sbavature o imperfezioni non brilla per fantasia nell’utilizzo di altre pitture alternative come quelle lucide o perlate.

Conclusioni

Alice segue la scia di prodotti Banpresto che non sbagliano un colpo come le precedenti uscite della serie Q-Posket. Se avete un debole per il personaggio o per i protagonisti delle produzioni Disney l’acquisto è sicuramente consigliato sia per la buona realizzazione tecnica sia per l’ottima colorazione. Il prezzo rispetto alle dimensioni della figure potrebbe apparire leggermente elevato ma se siete appassionati di questa favola Disney risulterà in linea con altre produzioni di questa tipologia.