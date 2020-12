Alien, la serie TV e tutti gli annunci FX dal Disney Investor Day

Non solo Marvel e Star Wars protagonista del Disney Investor Day 2020 di ieri note ma anche FX, uno dei network più apprezzati negli Stati Uniti per la poliedricità dei suoi contenuti, dove infatti ha trovato casa la nuova serie TV di Alien ovvero il franchise acquisito da Disney (insieme a quello di Predator) con l’acquisizione della 20th Century Fox avvenuta lo scorso luglio.

La vasta libreria di contenuti di FX sarà disponibile in tutto il mondo tramite il nuovo servizio Star attivo dal 23 febbraio su Disney+. I contenuti offerti da Star si rivolgeranno ad un pubblico diverso da quello delle famiglie, aprendo finalmente le porte del servizio di streaming Disney anche a titoli, come ad esempio Logan e Deadpool, adatti ad un pubblico maturo, per questo motivo sarà possibile impostare i diversi profili degli account con livelli di parental control.

Con l’arrivo di Star l’abbonamento a Disney+ subirà un aumento, passando da € 6,99 al mese a € 8,99 (con conseguente aumento del pacchetto annuale a 89,99 euro).

Alien su FX

Pochissimi i dettagli trapelati sulla serie. Il più importante riguarda però sicuramente il coinvolgimento di Noah Hawley (Legion, Fargo) nello sviluppo della serie insieme al creatore del franchise Ridley Scott che dovrebbe partecipare al progetto in veste di produttore esecutivo.

Il rinnovo di It’s Always Sunny in Philadelphia

Rinnovo pluriennale per It’s Always Sunny in Philadelphia. Una delle comedy più irriverenti ed abrasive di sempre infatti è stata rinnovata per altre 4 stagioni diventando così la sitcom più longeva della TV.

Nel cast Charlie Day, Kaitlin Olson, Glenn Howerton, Rob McElhenney e soprattutto il leggendario Danny DeVito.

La serie ruota attorno alle vicende di quattro amici estremamente disonesti, nullafacenti, egoisti e manipolatori: Charlie Kelly, Mac McDonald, Dennis Reynolds e Dee Reynolds. Insieme gestiscono il Paddy’s Pub, un pub irlandese nel sud di Filadelfia, e fra una bevuta e l’altra si confrontano su temi caldi e questioni personali. In ogni discorso cambiano rapidamente opinione a seconda delle circostanze, fregandosene di ogni possibile valore etico o morale. Dalla seconda stagione entra a far parte del gruppo il padre dei fratelli Reynolds, egoista e manipolatore come i figli.

FX – due progetti originali ambiziosi

Si possono definire senz’altro ambiziosi i due progetti originali annunciati da FX.

Il primo è The Stones. Si tratta di un drama in due stagioni incentrato sulla più grande rock’n’roll band del mondo: The Rolling Stones. Non è stato rivelato se si tratta di una serie biografica o se si utilizzerà la musica della band solo come “contesto” per raccontare la storia di altri personaggi.

Il secondo è Shogun. Descritta come “sofistica e adulta” è un adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di James Clavell che, come facilmente intuibile, è ambientato nel Giappone feudale.