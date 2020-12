Marvel Studios, tutti gli annunci dell’Investors Day 2020

Marvel Studios ha aggiornato i fan durante il Disney Investor Day 2020 di giovedì, durante il quale lo studio ha rivelato nuovi lungometraggi per cinema e serie per la distribuzione su Disney+.

Armor Wars, Ironheart e Secret Invasion sono le ultime esclusive digitali, che debutteranno in streaming su Disney+ come parte delle Fasi Quattro e Cinque dell’Universo Cinematografico Marvel, che crescerà ulteriormente con un reboot dei Fantastici Quattro, che verrà diretto dal regista di Spider-Man Jon Watts, e con il quarto capitolo della saga di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Parte dell’espansione in corso del franchise, dove le serie televisive si intrecceranno con i lungometraggi per la prima volta, i titoli Disney+ appena annunciati vanno ad unirsi ad un gruppo di serie televisive di cui fanno parte i già annunciati Wandavision e The Falcon and the Winter Soldier. La programmazione Disney includerà anche le serie Hawkeye, Loki, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, e What If…?, la prima serie animata dei Marvel Studios.

Stando a quanto annunciato da Kareem Daniel, presidente della Disney’s Media and Entertainment Distribution, la Walt Disney Company prevede di pubblicare più di 30 titoli originali di animazione dai Marvel Studios, Lucasfilm e Disney. Per quanto riguarda le serie Marvel Kevin Feige, direttore creativo di Marvel, ha affermato:

Questi episodi si intersecheranno con i film in modo molto grande. È una forma totalmente nuova di narrazione con cui possiamo giocare ed esplorare. È la prima lunga narrazione che i Marvel Studios hanno fatto, saranno sei episodi, otto episodi, dieci episodi con gli attori dei film che interpretano i loro personaggi. Cambieranno, si evolveranno, cresceranno in quelle serie di eventi e poi quei cambiamenti si rifletteranno nelle loro prossime apparizioni cinematografiche.

Le star del cinema Marvel che riprenderanno i loro ruoli nell’Universo Cinematografico Marvel, e nelle nuove serie TV targate Marvel Studios, includono: Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) e Paul Bettany (Vision), Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Winter Soldier), Jeremy Renner (Clint Barton) e Tom Hiddleston (Loki). I nuovi arrivati nel franchising dei Marvel Studios saranno Tatiana Maslany (Jennifer Walters, She-Hulk), Hailee Steinfeld (Kate Bishop, Hawkeye) e Iman Vellani (Kamala Khan, Ms. Marvel). I prossimi lungometraggi della Marvel Studios includeranno anche Black Widow, Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Eternals, Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Blade, Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3.