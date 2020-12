Disney+: annunciato il nuovo servizio Star

Grandi novità in arrivo per la Casa di Topolino e la sua piattaforma Disney+, che nel giro di qualche mese vedrà i propri contenuti aumentare considerevolmente, anche grazie all’arrivo della sezione Star.

L’Investor’s Day di Disney, che si è tenuto questa notte, ha travolto gli appassionati con una valanga di notizie riguardanti ogni aspetto della vita della multinazionale dell’entertainment e ovviamente le novità riservate a Disney+ non si sono certo fatte attendere.

A partire dal prossimo 23 febbraio il servizio di streaming Disney darà il benvenuto a Star ampliando così la propria offerta grazie all’aggiunta di migliaia di ore di televisione e film dagli studi creativi della Disney, inclusi Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television.

Star sarà un servizio integrato all’interno della piattaforma, che vedrà la luce in alcuni mercati internazionali selezionati e oltre ad ospitare i contenuti dei diversi studi creativi elencati sarà arricchito anche dall’aggiunta di programmi locali dalle regioni in cui il servizio sarà disponibile.

Star Sarà essenzialmente un servizio simile a Hulu, piattaforma il cui richiamo al di fuori del mercato statunitense è inesistente, ma che a differenza di quest’ultima non includerà contenuti aggregati di terze parti. Star punterà invece sulle serie e film i cui diritti sono posseduti da Disney e di quelli che non rientrano in altri accordi di licenza a livello globale.

I contenuti offerti da Star si rivolgeranno ad un pubblico diverso da quello delle famiglie, aprendo finalmente le porte del servizio di streaming Disney anche a titoli, come ad esempio Logan e Deadpool, adatti ad un pubblico maturo, per questo motivo sarà possibile impostare i diversi profili degli account con livelli di parental control.

Con l’arrivo di Star l’abbonamento a Disney+ subirà un aumento, passando da 6,99 euro al mese a 8,99 al mese (con conseguente aumento del pacchetto annuale a 89,99 euro).

Al momento non sono stati diffusi i dettagli circa la libreria di contenuti per il mercato italiano, non sappiamo infatti quale sarà il destino di alcuni programmi i cui diritti al momento sono in mano ad altri soggetti.