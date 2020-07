An Invitation from a Crab in arrivo da Edizioni Star Comics

Edizioni Star Comics annuncia l’arrivo in Italia, a dicembre, di An Invitation from a Crab di panpanya.

Curiosi animali parlanti, bizzarri spiriti, presenze evanescenti e ambientazioni iperrealistiche sono gli ingredienti delle straordinarie opere a fumetti di questo eclettico artista giapponese dallo stile unico e originale, che ha fatto parlare di sé ottenendo importanti riconoscimenti appena esordiente e che anche l’Occidente sta finalmente scoprendo.

An Invitation from a Crab, originalmente pubblicato nel 2014, è il primo dei cinque lavori che Edizioni Star Comics porterà in Italia.

Eccovi una sinossi del volume:

In una città non precisata, una fanciulla eterea e senza nome trascorre le sue giornate vivendo bizzarre esperienze con spettri e creature misteriose – come il granchio del titolo, che la inviterà a compiere un viaggio inimmaginabile e indimenticabile. Fra situazioni eccentriche e surreali e scorci urbani dettagliatissimi e quasi tangibili, prendono così vita piccole vicende affascinanti e imprevedibili, sospese fra il fiabesco e il sognante, fra l’allusivo e il farsesco, che andranno a comporre un’esperienza letteraria di sorprendente freschezza.

panpanya (genere e data di nascita ignoti) debutta negli anni duemila come fumettista indie, auto pubblicandosi dapprima in rete e poi anche su cartaceo. Nel 2013 esce il suo primo volume edito, Ashizuri suizokukan, grazie a cui ottiene la nomination per il prestigioso premio “Manga taisho” ed entra nella classifica dei migliori manga secondo la rivista «Kono manga ga sugoi!».

Sempre dal 2013 inizia una collaborazione stabile con l’editore Hakusensha, che ha pubblicato tutti i suoi volumi successivi.

Pochi giorni fa Edizioni Star Comics aveva annunciato l’arrivo di due nuove serie in partenza entrambe a novembre.

Il primo è un titolo che non ha bisogno di presentazioni: WEATHERING WITH YOU, adattamento a fumetti dello spettacolare film d’animazione campione di incassi del 2019, scritto e diretto dal grande maestro Makoto Shinkai.

La seconda pubblicazione è il sorprendente e delicato manga SAVAGE SEASON, firmato dall’amatissima sceneggiatrice e regista Mari Okada, autrice di capolavori come Ano hana, nonché considerata uno degli astri nascenti nel mondo dei manga e degli anime grazie alla sua straordinaria capacità di arrivare al cuore degli appassionati.

Cliccate QUI per tutti i dettagli.

Vi ricordiamo infine l’appuntamento con gli Star Days un evento ibrido, che combinerà i prossimi 26 e 27 setttembre le occasioni offerte dal digitale con le esperienze più tipiche di incontro con il pubblico: le firme, le dediche, l’approdo in fumetteria, gli incontri con gli autori tornano nella vita dei lettori con gli Star Days. In questo modo la casa editrice perugina intende sostenere i punti vendita, un progetto in continuità con le precedenti iniziative, nate con l’obiettivo di offrire alle fumetterie gli strumenti necessari alla ripresa.