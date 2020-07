Edizioni Star Comics annuncia due deliziosi nuovi manga

Edizioni Star Comics ha confermato l’arrivo di due nuove serie in partenza entrambe a novembre.

Il primo è un titolo che non ha bisogno di presentazioni: WEATHERING WITH YOU, adattamento a fumetti dello spettacolare film d’animazione campione di incassi del 2019, scritto e diretto dal grande maestro Makoto Shinkai.

Questa emozionante e toccante miniserie in tre volumi vede ai disegni il bravo Wataru Kubota, e arriverà in Italia a partire da novembre 2020.

Durante l’estate del suo primo anno al liceo, il giovane Hokada fugge dalla remota isola natia per rifugiarsi nella tentacolare Tokyo, dove però finisce ben presto costretto a dormire per strada e ad affrontare una quotidianità di stenti e ristrettezze. Quando finalmente trova lavoro per una piccola rivista di occultismo, viene ingaggiato per realizzare un pezzo sulla leggenda delle “sacerdotesse del sereno”, misteriose figure che si dice siano in grado di mutare le condizioni atmosferiche semplicemente attraverso la preghiera. Nel frattempo, nella grigia e cupa Tokyo sconvolta da piogge torrenziali, approfondisce la conoscenza della gentile e generosa cameriera Hina, che per prima gli tese una mano quando tutto sembrava crollargli addosso…

La seconda pubblicazione è il sorprendente e delicato manga SAVAGE SEASON, firmato dall’amatissima sceneggiatrice e regista Mari Okada, autrice di capolavori come Ano hana, nonché considerata uno degli astri nascenti nel mondo dei manga e degli anime grazie alla sua straordinaria capacità di arrivare al cuore degli appassionati.

SAVAGE SEASON è il primo fumetto scritto dalla Sensei. Serializzato nel 2016 sulla rivista «Bessatsu Shonen Magazine» dell’editore Kodansha, affronta la tematica della scoperta della sessualità in maniera delicata, tenera e un po’ ironica, ma sicuramente molto originale. Nel 2019 ne è stata tratta un’apprezzata serie anime, e recentemente è stato annunciato che è in produzione anche un adattamento live action.