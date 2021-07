AniMA: a Firenze una mostra dedicata ad anime e cartoni animati

Attualmente in corso a Firenze la prima mostra dedicata al mondo degli anime, dei cartoni animati e del mondo dell’animazione, con più di 500 disegni originali, rodovetri e storyboard provenienti da tutti i capolavori senza tempo.

La mostra si intitola AniMA: La Magia del Cinema d’animazione da Biancaneve a Goldrake, ha aperto le porte il 17 giugno e continuerà fino al 17 ottobre 2021.

AniMA: l’incredibile mostra a Firenze

Nella mostra si potranno ammirare i disegni originali e inediti di capolavori della Disney quali Biancaneve e i Sette Nani, Robin Hood, La carica dei 101 e la Spada nella Roccia e quelli dei classici di Doh Bluth, quali Anastasia, Fievel sbarca in America e Alla ricerca della valle incantata:

Troveremo i celebri cartoni di Hanna Barbera, di cui prossimamente uscirà Jellystone!, la nuova serie animata che riporta in scena i suoi celebri personaggi che convivono nella città di Jellystone:

E infine verrà esplorato il mondo dell’animazione Giapponese con Mazinga Z, Candy Candy e Ufo Robot e molti altri che da sempre ammagliano e incantano bambini e ragazzi di generazioni diverse:

AniMA ripercorre anche la storia del cinema d’animazione mettendo in mostra pezzi unici e di inestimabile valore storico, come il fotogramma della prima animazione in senso moderno, Gertie the Dinosaur del 1914, uno dei cento rimasti in tutto il mondo, e gli iconici Mickey Mouse dei primi anni Trenta, fino ai recenti concept dei film in 3D.

È un racconto senza tempo, un’occasione unica per ammirare vere e proprie opere d’arte, i primi studi dei film classici che hanno fatto la storia del cinema d’animazione.

La mostra è promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e MUS.E, in collaborazione con l’Accademia Nemo di Firenze, la scuola leader in Italia per la formazione nell’arte e dell’Entertainment.

A occuparsi e a curare l’esposizione ci sono: Federica Fabbri, animatrice e responsabile del corso di Cinema d’animazione presso la Nemo, Sandro Cleuzo, animatore della Disney, della Dreamworks e della Warner Bros., Lucca Chiarotti e Francesco Mariotti, art director e insegnanti sempre all’Academia Nemo e Francesco Chiatante, storico dell’animazione giapponese e registra.

Luca Chiarotti ha dichiarato:

“Siamo molto felici di condividere con il pubblico il patrimonio incredibile che possediamo. Mettere finalmente in mostra il nostro sterminato archivio di disegni, significa per noi condividere le emozioni che guardare queste opere ci procura ogni volta. Sono collezioni provenienti dagli autori stessi e racchiudono tutto l’amore per quest’arte e il dietro le quinte che i più non conoscono.”

AniMA: La Magia del Cinema d’animazione da Biancaneve a Goldrake è visitabile presso il museo di Palazzo Medici Riccardi dalle ore 9.00 alle 18:00 fino al 17 ottobre. Il biglietto costa 10 euro e quello ridotto, per i visitatori dai 18 anni 25 anni o per gli studenti universitari, è di 6,00 euro. L’ingresso è gratuito per i visitatori di età compresa tra i 0 e i 17 anni.

