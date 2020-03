Animali Fantastici 3: un altro stop alle riprese

Le riprese di Animali Fantastici 3, il cui inizio era previsto per oggi, 16 Marzo, sono state rinviate a data da destinarsi. Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus anche nel Regno Unito la Warner Bros si è trovata costretta a sospendere i progetti in lavorazione.

Animali Fantastici 3 è ancora programmato per essere nelle sale il 12 Novembre 2021, con Eddie Redmayne, Jude Law e Johnny Depp di nuovo nei panni di Newt Scamander, Albus Silente e Gellert Grindelwald nel capitolo conclusivo nella saga che esplora gli anni di dominio dell’ultimo Signore Oscuro del Mondo Magico prima di Voldemort.

Il film sarà l’undicesimo ambientato nel Wizarding World di J. K. Rowling, atteso dai fan di Harry Potter come da quelli di Johnny Depp, che si è sempre detto orgoglioso di incarnare il malvagio Grindelwald. Anche questo capitolo, girato in parte a Rio de Janeiro, avrà la regia di David Yates e la sceneggiatura originale di J. K. Rowling e Steve Kloves.

Sfortunatamente questo non è l’unico caso di stop: nelle ultime settimane lo sfavillante mondo del cinema internazionale si è trovato fermo come tutto il resto. Sebbene il mondo del cinema sia così lontano da noi, basta poco a ricordarci che è formato, nel piccolo, da persone soggette come tutti ai limiti umani.

Nelle scorse ore in casa Warner Bros anche The Batman e King Richard hanno subito lo stesso destino, e come la Warner, alla fine della scorsa settimana anche Universal (con Jurassic World: Dominion, Fast&Furious 9) e Disney, con tutti i film Marvel annessi, oltre al La Sirenetta e al remake per Disney+ di Mamma ho perso l’aereo, si sono trovati costretti a uno stop su larga scala.

Quel che è certo è che lentamente i lavori riprenderanno, anche se probabilmente non prima dell’estate, e quando questa emergenza sarà rientrata i progetti e le idee si saranno moltiplicati, aggiungendo carne al fuoco.