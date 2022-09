Qualche tempo fa vi avevamo riportato una voce secondo cui era probabile che il manga Frieren: Oltre la Fine del Viaggio (Sousou no Frieren), scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe attraverso le pagine di Weekly Shonen Sunday (Shogakukan), sarebbe stato trasposto in un anime. Bene, ora la voce è stata confermata. L’anime si farà e a confermarlo è stata la casa editrice Shogakukan a riportare la notizia.

Poche informazioni sull’adattamento anime di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio

Pochissime informazioni sono state rivelate riguardo l’adattamento. Infatti Shogakukan non ha nemmeno rivelato il formato dell’anime, quindi non sappiamo se sarà una serie, un film o un OVA. La casa editrice ha però rivelato la key visual e ha dichiarato che annuncerà maggiori dettagli in un secondo momento.

A proposto del manga

Frieren: Oltre la Fine del Viaggio è un manga shōnen scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe (recuperatelo su Amazon!), serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shōgakukan a partire da aprile 2020. In Italia è edito in Italia da J-POP e potete leggere la nostra recensione a questo articolo.

Ecco una sinossi del manga:

La maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono prendere ognuno la propria strada, verso la meta comune di una vita tranquilla. In qualità di elfa, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile.

Il manga ha raggiunto oltre 2 milioni di copie stampate e si è piazzato al secondo posto al contest “Kono Manga ga Sugoi!” di Takarajimasha per la categoria migliori letture per ragazzi. Nel 2022, invece, si è piazzato al sesto posto nel medesimo concorso. Nel 2021 la serie manga fantasy ha agguantato il 2° posto al concorso del miglior fumetto raccomandato dai librai (Nationwide Bookstore Employees’ Recommended Comics) indetto da Honya Club. Il manga si è anche piazzato al 17° posto per il concorso “Libro dell’Anno” organizzato dal magazine Da Vinci.