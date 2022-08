Mediante il Capitolo numero 215 di One-Punch Man, scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata, viene annunciata One-Punch Man Stagione 3 ovvero l’adattamento animato ispirato al manga omonimo. Sono stati inoltre diffusi i primi dettagli e la prima key visual dell’anime.

Annunciata One-Punch Man Stagione 3 con la prima key visual e dettagli

Viene precisato, inoltre, che la Stagione 3 sarà creata da uno studio di animazione differente dalla seconda (J.C.Staff).

In occasione dell’annuncio il regista delle prime due stagioni anime, Chikasi Kubota, ha realizzato la consueta key visual. Eccola di seguito:

ONE PUNCH MAN Anime is getting a Season 3! pic.twitter.com/kJ0Lre48db — Ken Xyro (@KenXyro) August 18, 2022

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha) dal 2012. I capitoli pubblicati sono raccolti in tankobon, per il momento 26. In Italia, il manga è edito da Planet Manga coi primi 24 disponibili.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima. La prima stagione è disponibile in Italia anche su Prime Video (Amazon).

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. Justin Lin (Fast & Furious) alla regia, è in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali.

Non sapete di cosa parla il manga e ne siete curiosi? Di seguito la sinossi: