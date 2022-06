One-Punch Man prima di divenire un best-seller internazionale nasceva come webcomic realizzato esclusivamente da ONE, autore celebre altresì per Mob Psycho 100.

Il manga dal giugno del 2012 è stato poi preso in carico da Yusuke Murata, talentuoso artista dietro altri capolavori come Eyeshield 21, che lo ha ricreato da zero con il suo incredibile e clamoroso tratto artistico.

La versione cartacea di One-Punch Man, pubblicata in volumi anche in Italia per Planet Manga, riporta nei riconoscimenti la scrittura di ONE e i disegni di Yusuke Murata. E’ davvero così semplice e diretta questa definizione? Ebbene, la risposta è affermativa secondo una recente nota editoriale del manga.

Il manga cartaceo difatti, serializzato sulla piattaforma online di Weekly Young Jump (Shueisha), è creato in comunione da ONE e Murata. ONE realizza gli storyboard e bozze preliminari (nemu) mentre Murata trasforma le linee guida in fantastici disegni completandoli.

Qualora aveste ancora dubbi ecco la definitiva realtà dietro la creazione di uno dei manga più avvincenti e dinamici degli ultimi anni, sicuramente reso tale dal maestro Murata.

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha) dal 2012. I capitoli pubblicati sono raccolti in tankobon, per il momento 26. In Italia, il manga è edito da Planet Manga coi primi 24 disponibili.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima. La prima stagione è disponibile in Italia anche su Prime Video (Amazon).

Attualmente l’anime accorpa 24 episodi. Justin Lin (Fast & Furious) alla regia, è in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali

