One Punch Man: Sony sta sviluppando il live-action

“One Punch Man” sarà il prossimo adattamento Hollywoodiano in live-action di un manga e sarà scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner per Sony Pictures.

Rosenberg e Pinkner sono diventati i favoriti di Sony dopo aver scritto l’enorme successo “Venom”, che ha portato a un sequel imminente. Hanno anche scritto “Jumanji: the next level“,uscito lo scorso dicembre e che ha incassato 796 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo.

Diversi addetti ai lavori affermano che il live action di “One Punch Man” è una delle priorità di Sony Pictures per l’immediato futuro, anche se, al momento, non si ha idea di quando esso potrà entrare in fase di produzione, poichè per ora è solo stato annunciato lo sviluppo del film da parte dello studio.

Molto popolare sia in Giappone che in tutto il mondo, “One Punch Man” segue la storia di Saitama, un supereroe che può sconfiggere qualsiasi avversario con un solo pugno ma cerca di trovare un degno avversario dopo essersi annoiato per la mancanza di sfide nella sua lotta contro il male.

Creato nel 2009 dall’artista giapponese ONE come web comic, “One Punch Man” divenne rapidamente virale. Nel 2012 è stato quindi pubblicato su Young Jump Next di Shueisha con le illustrazioni di Yusuke Murata insieme a ONE steso. La serie ha venduto in tutto il mondo oltre trenta milioni di copie. Quando l’edizione inglese pubblicata da VIZ Media ha debuttato negli Stati Uniti nel 2015, il primo e il secondo volume sono entrati nella lista dei bestseller manga del New York Times ed è stato nominato per un Eisner e un Harvey Award. Da allora, la popolarità di “One Punch Man” ha portato a una serie TV anime acclamata dalla critica, nonché a un videogioco per console e uno per mobile.