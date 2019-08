Annunciato il team di sceneggiatori della serie animata di Star Trek

Annunciato il team di scrittori della serie animata di Star Trek che verrà trasmessa sul canale per bambini Nickelodeon.

La serie animata di Star Trek ha finalmente un team di scrittura. A svelare i componenti della cosiddetta Writers’ Room sono stati Dan e Kevin Hageman.

Annunciata per la prima volta nell’aprile di quest’anno la serie animata di Star Trek, che al momento non ha ancora un titolo, aveva da subito catturato l’attenzione dei fan della saga di fantascienza.

Si tratterà di una serie animata in CG, ideata dai due fratelli Hageman (già responsabili per Trollhunters e The LEGO Movie), in cui un gruppo di ragazzi ribelli vivranno incredibili avventure a bordo di una nave della flotta stellare.

Questa nuova serie animata si rivolgerà prevalentemente ad un target giovane di bambini e ragazzi e unirà i temi etici e morali tipici di Star Trek ad un’atmosfera cinematografica e accattivante.

La missione di Star Trek è infatti quella di ispirare nuove generazioni in grado di sognare un futuro migliore e grazie alla nuova storia ideata dai fratelli Hageman anche il pubblico più giovane potrà avvicinarsi ai temi classici del franchise in un modo mai visto prima d’ora.

Nel tweet riportato qui sopra possiamo vedere posare per la foto di rito Chad Quandt, Aaron Waltke, Julie Benson, Shawna Benson, Erin McNamara, Keith Sweet, Lisa Boyd, Diandra Pendle-Thompson e Nikhil Jayaram.

Secondo Alex Kurtzman i primi storyboard della serie hanno un aspetto così curato che il dettaglio tecnico (fotografia e regia) di questa produzione potrebbe essere paragonato a quello di Love, Death, and Robots. In questo senso si tratterà di un prodotto completamente nuovo in grado di portare una ventata di aria fresca nel panorama dell’animazione televisiva.

La serie animata sarà trasmessa da Nickelodeon e sarà prodotta in collaborazione tra CBS Eye Animation Productions, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth ricopriranno invece il ruolo di produttori esecutivi.