Annunciato l’arco narrativo finale di Dr. Stone

Attraverso le anticipazioni emerse online circa il numero 43 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online dal 27 settembre 2021, Shueisha annuncerà l’inizio dell’arco narrativo finale di Dr. Stone, il manga scritto da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e illustrato da Boichi (Sun Ken Rock, One Piece Episode A).

Dr. Stone: in arrivo l’arco narrativo finale

L‘arco narrativo finale comincerà ufficialmente il 9 ottobre 2021 con il Capitolo 213 la cui pubblicazione è fissata con il numero 45 del magazine manga settimanale (eccezionalmente uscirà di sabato e non di lunedì). L’opera sarà in pausa il 4 ottobre 2021 in occasione del numero 44 della rivista.

In merito ai contenuti del finale, ricordiamo che a novembre 2019, invitato per il panel di Dr. Stone al Anime NYC (VIZ Media), lo scrittore Riichiro Inagaki aveva dichiarato di aver già bene in mente a grandi linee come concludere la sua creatura.

Al momento è quanto appreso e non ci è dato sapere quando si concluderà ufficialmente il manga, pertanto non resta che continuare a godere delle avventure scientifiche/spaziali di Senku Ishigami e compagni.

Ricordiamo che il manga in Italia è edito da Star Comics e che un nuovo anime, annunciato alla conclusione della seconda stagione a marzo 2021, è atteso. Qui gli ultimi dettagli.

Dr. Stone: il manga e l’anime

Dr. Stone è basato sull’omonimo manga sceneggiato da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e illustrato da Boichi (Sun Ken Rock). In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 22 volumi; in Italia è in corso per Star Comics con 16 volumi usciti finora (invitiamo a recuperare il suddetto numero qui su Amazon se non lo aveste ancora fatto).

Eccovi una breve sinossi:

Diverse migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l’umanità in pietra, Senku Ishigami, un ragazzo straordinariamente intelligente e amante dalla scienza, si risveglia. Di fronte a un mondo di pietra e al totale collasso della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo. Iniziando dal suo fortissimo amico d’infanzia Taiju Oki, che si è risvegliato nello stesso periodo, inizieranno a ricostruire la civiltà dal nulla… Una straordinaria avventura sta per iniziare attraverso due milioni di anni di storia scientifica dall’età della pietra ai giorni nostri!

A marzo 2020 Shueisha ha pubblicato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato Dr. Stone reboot: Byakuya concludendosi con 9 capitoli totali. Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi. La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami, ed è disponibile anche in Italia sempre per Star Comics da marzo 2021 (recuperatelo qui se siete affamati di avventure scientifiche).

Le prime due stagioni dell’anime sono state trasmesse in simulcast, in lingua originale con sottotitoli, da Crunchyroll in Italia.