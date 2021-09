One Piece: ecco quando si concluderà il manga su Ace

Il manga dedicato al personaggio di Ace, One Piece Episode A, si concluderà all’interno del numero 13 di One Piece Magazine, la rivista interamente dedicata all’universo creato da Eiichiro Oda, la cui data di pubblicazione è attualmente fissata indicativamente per questo Inverno.

L’ultimo capitolo del manga, disegnato da Boichi (Dr. Stone, Sun Ken Rock) con gli storyboard di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion) che si ispira al romanzo ONE PIECE Novel A, sarà il numero 4.

La notizia arriva direttamente dalla pagine del numero 12 di One Piece Magazine le quali, fra le altre novità, conterranno il capitolo numero 3 del manga composto da 67 pagine. La data di uscita del magazine è fissata al 3 settembre 2021 e di seguito possiamo guardare delle nuove tavole in anteprima diffuse dai canali social ufficiali:

Il 1° Capitolo è uscito ad aprile 2020 e, sebbene non completamente, è disponibile per la lettura legale e in giapponese qui sul portale di Shonen Jump+.

La storia editoriale del manga su Ace

Prima di essere adattato in manga, One Piece Episode A si ispira a One Piece Novel A, una light novel composta da due volumi pubblicati in origine, previa conferma di Oda-sensei e Shueisha, nei primi tre numeri del One Piece Magazine tra il 2017 e il 2018.

La light novel è stata scritta da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) con la supervisione di Eiichiro Oda. In Italia è completamente disponibile per l’acquisto per Star Comics e qui possiamo riscoprire la nostra recensione.

Invitiamo, qualora foste fan del personaggio compianto, ad acquistare su Amazon i soli due volumetti della light novel. Qui per raggiungere il primo numero e qui il secondo.

Ricordiamo, ancora, che Boichi ha realizzato anche un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani) per celebrare il 22° anniversario di One Piece.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1023 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 989 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.