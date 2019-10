Apple TV +: I contenuti originali della nuova piattaforma

Vi proponiamo una lista di tutti i contenuti originali di Apple TV +, la nuova piattaforma streaming in arrivo a Novembre.

Nella guerra fra piattaforme da qualche settimana si è unita anche Apple con il suo servizio streaming Apple +. La nota azienda ha preparato per i futuri clienti un elenco di serie originali che andrà incontro a tutti i gusti degli spettatori, passando dalle serie tv classiche a veri e propri show. Oggi vogliamo mostrarvi i titoli che offrirà la piattaforma Apple TV + in arrivo a Novembre di quest’anno.





The Morning Show è una serie che presenta un cast eccezionale, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell.

La protagonista Alex Levy (Jennifer Aniston) gestisce The Morning Show, un popolare programma di notizie che ha eccellenti valutazioni televisive e sembra aver cambiato il volto della televisione statunitense. La sua compagna, Mitch Kessler, viene licenziata a causa di uno scandalo sessuale e Alex decide di lottare per mantenere il proprio lavoro, scatenando una rivalità con Bradley Jackson, un aspirante giornalista.

See sembra essere una delle serie più interessanti, forse anche grazie alla presenza di Jason Momoa. La serie è scritta da Steven Knight e diretta da Francis Lawrence e racconta la storia di Baba Voss (Jason Momoa) che aiuta a far nascere due gemelli e scopre insieme alla sua tribù che i neonati hanno il dono della vista, decidendo di proteggerli.

Di tutt’altro genere è la serie Dickinson che narra la storia della poetessa Emily Dickinson, interpretata da Hailee Steinfeld, voce di Gwen Stacy in Spider-Man: Into the Spider-Verse. Verranno analizzati i drammi della sua famiglia e il suo percorso di crescita artistica, che ha poi ispirato ogni generazione di poeti e scrittori.

Un’altra novità riguarda delle vecchi conoscenze. Stiamo parlando del ritorno dei Peanuts con il tanto atteso Snoopy in Space, che racconterà la preparazione al viaggio spaziale che porterà i protagonisti a scoprire i segreti nascosti al di là dei confini della Terra.

Fra le uscite di Apple TV + abbiamo anche lo show di Opra, Little America, la serie The Banker, For All Mankind, Helpsters, The Elephant Queen, Hala, Little Voice, Ghostwriter e Servant.

Vi ricordiamo che la piattaforma Apple TV + sarà attiva dal 1° novembre di quest’anno.