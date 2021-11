Ariana Grande e Cynthia Erivo, trovate le protagoniste del musical Wicked

Il musical Wicked finalmente trova le sue protagoniste: Cynthia Erivo e Ariana Grande interpreteranno le due streghe nemiche/amiche nell’adattamento cinematografico di uno dei musical teatrali più amati e conosciuti al mondo.

Per vestire i panni dei due ruoli principali di Elphaba e Glinda, che nella produzione teatrale originale furono di Idina Menzel e Kristen Chenoweth, Universal e Jon M. Chu hanno scelto Cynthia Erivo, già affermata performer di Broadway e l’attrice e popstar di fama internazionale Ariana Grande.

Con la definizione delle due protagoniste, la produzione del film di Wicked si fa così un po’ più concreta, in quanto fino ad ora l’adattamento cinematografico di questo musical era in lavorazione, con ben poca fortuna, da più di dieci anni.

La trasposizione cinematografica di Wicked lascia quindi ben sperare gli appassionati di musical, grazie al background delle figure coinvolte nella la sua lavorazione: il regista Jon M. Chu è reduce dal successo dell’adattamento del musical In the Heights, mentre per quel che riguarda Erivo e Grande le due attrici e cantanti hanno già avuto modo in passato di confrontarsi con i ruoli di Glinda ed Elphaba (sebbene a ruoli alternati) durante il concerto per la celebrazione del quindicesimo anniversario del musical.

Wicked ha debuttato a Broadway nel 2003 e da allora è diventato uno degli spettacoli più longevi e replicati della storia del teatro musicale moderno, con produzioni e allestimenti in diverse città del mondo.

Lo show è basato sul romanzo del 1995 di Gregory Maguire “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West” (in Italia edito da Sonzogno con il titolo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta). Nel suo romanzo Maguire rivisita Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum, il il primo libro della saga di Oz, e racconta la storia mai narrata delle streghe di Oz, raccontando l’amicizia segreta tra Elphaba, la Strega Malvagia dell’Ovest, e Glinda, la Strega buona del Nord. In attesa di vedere questo nuovo musical al cinema, vi consigliamo anche il volume Wicked: The Grimmerie, a Behind-the-Scenes Look at the Hit Broadway Musical disponibile per l’acquisto online.