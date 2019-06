Arkham Horror: The Card Game arriva The Dream-Eaters il quinto ciclo di avventure.

In arrivo la nuova espansione di Arkham Horror: The Card Game dedicata ai Reami del Sogno.

Fantasy Flight Games ha annunciato la nuova espansione di Arkham Horror: The Card Game: The Dream-Eaters.

The Dream-Eaters sarà un’espansione deluxe del gioco di carte, arrivato ormai al suo quinto ciclo, per 1–4 giocatori in cui si vestirà il ruolo di un gruppo di investigatori alla scoperta dei Reami del Sogno, o in alternativa dei rispettivi compagni rimasti nel mondo della veglia.

I Reami del Sogno sono un luogo che si trova oltre il mondo della veglia, popolato da meraviglia, immaginazione e incubi. In seguito ai racconti dell’occultista Virgil Gray, che testimoniavano le sue avventure in quei luoghi, i personaggi decideranno di sperimentare la medesima esperienza sulla propria pelle. Più si immergeranno in questa investigazione, più si troveranno a chiedersi cosa sia reale e cosa sia finzione, desiderosi di spingersi sempre più in profondità, fino ad imbattersi nei confini più oscuri e reconditi dei Reami del Sogno.

L’espansione comprenderà 95 carte scenario e 56 carte giocatore e conterrà i primi due scenari del ciclo dedicato ai Dream-Eaters. Ognuno dei due scenari sarà dedicato ai due diversi gruppi di gioco (investigatori e compagni).

Il primo scenario, “Beyond the Gates of Sleep” sarà dedicato agli investigatori e all’inizio della loro discesa nei Reami del Sogno in cui si troveranno a rivivere parte dell’esperienza descritta da Virgil Gray.

Ogni nuovo scenario di questa espansione potrà essere giocato in maniera indipendente, oppure combinandolo con più Mythos Pack per dare vita a campagne lunghe e più impegnative.

Fantasy Flight Games distribuirà l’espansione The Dream-Eaters di Arkham Horror: The Card Game nel terzo trimestre 2019 ad un prezzo di 29,95$.