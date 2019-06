Arriva la linea Crown di Asmus Toys. Figure ultradettagliate a prezzo contenuto

Nuova linea di figures in scala 1/6 di elevata qualità da parte di Asmus Toys, si parte con Gandalf il Grigio e a seguire Gandalf il Bianco

Asmus Collectibles Toys (come Hot Toys, azienda del settore collectibles con sede in Taiwan specializzata nella produzione in modelli in scala 1/6) annuncia il lancio di una nuova linea di prodotti di alta gamma. Asmus è già presente sul mercato con numerose licenze tratte da titoli importanti tra cui The Lord of the Rings, The Hobbit e Devil May Cry.

Con la neonata serie “Crown” – nuova linea di prodotti in scala ultradettagliati – l’azienda ha intenzione di portare alla luce un progetto che la vede coinvolta già da due anni. Nel corso di questo periodo di tempo, il brand ha raccolto esperienze e feedback da scultori modellisti e fabbriche per portare sul mercato un prodotto qualitativamente altissimo ad un costo contenuto.

Ogni particolare della serie Crown sarà realizzato nei minimi dettagli edAsmus assicura che non ci sarà più alcun compromesso sulla produzione di massa o sui costi; l’intenzione è quella di dedicare una linea ancora più curata per i fan che l’hanno supportata negli ultimi 10 anni. Il primo personaggio ad essere proposto nella lista della serie Crown sarà Gandalf il Grigio – il potente mago interpretato su pellicola da Ian McKellen – protagonista de Il Signore degli Anelli e lo Hobbit. A seguire Asmus ha già comunicato che andrà a proporre Gandalf il Bianco.

Maggiori informazioni saranno date in occasione del SDCC 2019 (San Diego Comic Con) che si terrà dal 17 Luglio 2019 durante il quale presenterà la nuova linea – e tutti i suoi nuovi prodotti – direttamente al pubblico. Di sicuro è che già dall’anteprima si percepisce il miglioramento che Asmus ha apportato alla sua linea grazie alla qualità del volto, offrendo una buona alternativa alle svariate product line proposte da Hot Toys (ultimamente specializzata più verso le licenze Disney/Marvel Studios, portando sul mercato figure tratte da pellicole campioni di incassi che al momento non hanno un produttore di figure dedicate se non grazie a ditte come questa.