Asmodee Italia: le novità in arrivo per Natale

Tempo di regali di Natale e Asmodee Italia annuncia le sue novità in arrivo in tempo per Natale, venendo incontro a chi è alla ricerca di un gioco da tavolo come dono da mettere sotto l’albero. Che si tratti di un autoregalo o un presente per altri, le novità in uscita a partire da novembre si rivolgeranno, come di consueto, ad un pubblico variegato che potrà scegliere tra tredici nuovi giochi.

Di seguito le novità in uscita:

7 Wonders Leaders

In arrivo una nuova edizione di questa espansione per 7 Wonders. Tra le novità introdotte in questa scatola ci saranno due nuove Meraviglie e un nuovo tipo di carte: i Leader.

Il mazzo Leader sarà composto da 55 nuove carte che annoverano la presenza di sovrani, astronomi, filosofi e generali, pronti ad aggiungere ulteriore strategia alle partite.

Data di uscita: 5 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 24,90 €

7 Wonders Leaders è disponibile per l’acquisto online

Dixit Mirrors

Una nuova attesa espansione per l’apprezzato party game adatto a tutta la famiglia. La nuova espansione di Dixit conterrà 84 carte illustrate da Sébastien Telleschi con uno stile intenso e vivace volto a svelare un riflesso fantastico del mondo in cui viviamo.

Data di uscita: 6 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Harry Potter Hogwarts Battle – La Scatola Mostro Dei Mostri

Con questa espansione per Harry Potter Hogwarts Battle i giocatori potranno avventurarsi nella Foresta Proibita nei panni di Harry, Hermione, Ron, Neville e Luna Lovegood alle prese con creature terrificanti e incontri pericolosi. Queste però non saranno le uniche insidie, gli studenti dovranno fare attenzione a qualsiasi comportamento che potrebbe procurare loro una punizione.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 €

La Scatola Mostro Dei Mostri è disponibile per l’acquisto online

Marvel United

Un light game collaborativo, dove i giocatori saranno gli eroi dell’universo Marvel, impegnati nella lotta contro i piani di supercattivi. Il gioco sarà interamente basato sulle carte che potranno essere pescate dai giocatori, in base alle risorse in loro possesso gli eroi potranno unire le loro capacità e agire come una squadra perfetta e sconfiggere il criminale che incombe sulla città.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 39,90 €

Marvel United è disponibile per l’acquisto online

Arkham Horror: Final Hour

In questo gioco collaborativo i giocatori dovranno contrastare un’interminabile ondata di mostri che sta dilagando nel campus della Miskatonic University. Gli impavidi eroi dovranno cercare anche i componenti per un rituale necessario a mettere fine a questa follia. A rendere questa impresa ancora più disperata il tempo a disposizione del gruppo: soltanto 60 minuti.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 39,90 €

Arkham Horror: Final Hour è disponibile per l’acquisto online

Dobble Collector

Asmodee presenta l’edizione celebrativa per i 10 anni di Dobble con una scatola più grande, ispirata a quella dei biscotti danesi, che conterrà due nuovi mazzi più grandi con 55 carte che si illuminano al buio e 55 carte con simboli dall’effetto dorato.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Dobble Collector è disponibile per l’acquisto online

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – Con L’acqua Alla Gola

Con L’acqua Alla Gola sarà lo Scenario III della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Questo pack conterrà 60 carte, tra cui nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che potrà essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

Arkham Horror: LCG – Con L’acqua Alla Gola è disponibile per l’acquisto online

Throw Throw Burrito

Una nuova creazione dei creatori di Exploding Kittens è un party game con carte in cui tirare letteralmente un simpatico burrito di gomma.

Throw Throw Burrito sarà una combinazione tra un gioco di carte e duelli all’ultimo sangue… o meglio all’ultimo burrito. Lo scopo del gioco sarà quello di accumulare più punti degli altri, ma se qualcuno verrà colpito da un Burrito, perderà dei punti.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 24,90 €

Throw Throw Burrito è disponibile per l’acquisto online

Twilight Imperium 4.A Ed.: La Profezia Dei Re

La Profezia dei Re introdurrà numerosi contenuti aggiuntivi per il gioco base. In questa espansione sette nuove fazioni scendono in campo, tra cui i famigerati geno-stregoni mahact, coloro che un tempo governavano la galassia. Tra le stelle, la guerra raggiungerà i pianeti più famosi della galassia e la corsa ai nuovi territori rivelerà reliquie perdute dall’ immenso potere.

Data di uscita: 27 novembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 99,90 €

Twilight Imperium 4.A Ed.: La Profezia Dei Re è disponibile per l’acquisto online

7 Wonders Duel: Agora

Questa espansione per 7 Wonders Duel aggiungerà i Senatori e la loro Influenza sul Senato e la supremazia politica, una nuova condizione di vittoria. Tra intrighi politici e giochi di potere i giocatori dovranno cercare di controllare le Camere per trarre vantaggio dai Decreti oppure per lanciare un appello ai Cospiratori che potrebbero improvvisamente rovesciare la situazione.

Data di uscita: 4 dicembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – La Guerra Degli Dèi Esterni

In questo scenario speciale da 78 carte per Arkham Horror LCG, tre culti arcani si scontreranno per stabilire chi sarà il primo a evocare il proprio Dio Esterno. Gli investigatori dovranno sventare le loro turpi macchinazioni. Lo scenario potrà essere giocato con 1-4 investigatori e potrà essere sia autoconclusivo che inserito in qualsiasi campagna come storia secondaria.

La Guerra Degli Dèi Esterni permetterà anche una modalità multiplayer qualora venga giocato con più copie del set.

Data di uscita: 4 dicembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 19,90 €

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – Lo Scoglio Del Diavolo

Lo Scoglio Del Diavolo sarà lo Scenario IV della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Questo pack conterrà 60 carte, tra cui nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che potrà essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Data di uscita: 4 dicembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 €

Unlock! Star Wars

Unlock! Star Wars offrirà ai giocatori tre avventure intergalattiche ambientate nell’universo di Star Wars.

Gli scenari di questa edizione metteranno alla prova i giocatori con una fuga da un Destroyer imperiale, la fuga dalla base Ribelle su Hoth e recuperare un prezioso artefatto sul pianeta deserto Jedha.

Data di uscita: 10 dicembre 2020

Prezzo di vendita consigliato: 34,90 €