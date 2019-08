Astral Virtual TableTop: una nuova esperienza demo per Il Richiamo di Cthulhu

Astral Virtual TableTop, una nuova piattaforma per giocare online i giochi di ruolo carta e penna, lancia una speciale demo per Il Richiamo di Cthulhu.

Astral Virtual TableTop è una nuova piattaforma per giocare online i giochi di ruolo carta e penna con i propri amici, siano essi di persona o sparsi in qualsiasi parte del mondo, e ha creato un’esperienza demo speciale per il gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione), visualizzabile a questo indirizzo.

Astral Virtual TableTop consente di progettare mappe con illuminazione dinamica, meteo e suoni, di tenere traccia dei combattimenti sia per i giocatori e sia per i PNG, di trasmettere in streaming le sessioni online, di accedere a un marketplace con oltre 20.000 token e molto altro ancora, come caricare documenti per qualsiasi set di regole di gioco di ruolo e di tenere un diario aggiornato delle sessioni di gioco. Il combat manager e il dice roller di Astral possono essere utilizzati anche su smartphone o tablet, per migliorare le partite giocate di persona.

Astral Virtual TableTop è partner ufficiale del famoso sito di vendita online di giochi di ruolo DriveThruRPG.