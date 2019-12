Avengers: Endgame, svelato l’ultimo pensiero di Tony Stark prima di morire

È stato rilasciato su Twitter uno stralcio della sceneggiatura originale di Avengers: Endgame sull’ultimo pensiero che Tony Stark avrebbe pronunciato prima di morire.

I fratelli Russo avevano deciso di eliminare la scena per non caricare troppo il personaggio di Tony Stark e permettere al pubblico, così, di percepire più a pieno la tristezza del sacrificio dell’eroe, quando sceglie volutamente di usare le Gemme dell’Infinito per sconfiggere definitivamente il malvagio Thanos.

Nello script disponibile online si scopre che le ultime parole del personaggio interpretato da Robert Downey Jr. sono un saluto rivolto alla sua amata Pepper negli ultimi momenti di vita.

Tra le pagine si legge infatti che Stark osserva Pepper con le lacrime agli occhi e pensa:

Mi dispiace.

Stark si scusa per quello che ha appena fatto perché sa che, decidendo di sacrificare se stesso, deruberà sua moglie dell’opportunità di invecchiare assieme e sua figlia di quella di vederla crescere.

Le parole non dette di Stark a Pepper fanno anche eco ad un altro dialogo tagliato nel montaggio finale, quello in cui Tony ha l’occasione di incontrare sua figlia Morgan oramai adulta (Katherine Langford) per esprimerle il proprio dispiacere per non esserle stato accanto in tutti quegli anni.

La decisione di eliminare gli ultimi pensieri di Stark prima di morire, è stata un’idea anche dell’attore Robert Downey Jr. affinché fosse rispettata la solennità silenziosa della scena durante l’ultimo saluto ad uno dei personaggi chiave dell’intero Universo Marvel.

I Russo hanno inoltre rivelato da tempo che l’ormai iconica battuta “Io sono Iron Man” è stata aggiunta nell’ultima scena solo in seguito, durante le riprese aggiuntive che si sono svolte a Los Angeles, sempre con lo scopo di concludere la storia di Iron Man nel modo più corretto e rispettoso possibile, regalandole un’ultima, significativa, memorabile tappa.

