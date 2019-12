Avengers: Endgame e The Irishman in corsa agli Oscar 2020 per migliori effetti speciali

A quanto pare, nelle ore scorse è stata rilasciata da Academy of Motion Picture Arts and Sciences la lista con i 20 titoli delle pellicole cinematografiche che saranno in corsa, agli Oscar 2020, per aggiudicarsi il premio di film con migliori effetti speciali. Dunque, sembrerebbe che la disputa tra Marvel e Martin Scorsese continuerà proprio attraverso gli Academy Awards. Infatti, nella lista con i 20 titoli dei film, compaiono anche la pellicola di Avengers: Endgame e The Irishman.

Entro la fine dell’anno, la lista verrà dimezzata, dunque rimarranno solamente 10 i film che concorreranno agli Oscar 2020 per questa categoria. Insieme alla pellicola dei Vendicatori e al film diretto da Martin Scorsese, sono in corsa anche il musical Cats, Ad Astra, il live-action Disney Dumbo e ovviamente Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Dunque, per avere un quadro completo, ecco di seguito la lista (in ordine alfabetico) con i 20 titoli che concorrono per gli Oscar:

Ad Astra

The Aeronauts

Aladdin

Alita: Battle Angel

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Cats

Dumbo

Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Le Mans ’66 – La grande sfida

Gemini Man

The Irishman

Jumanji: The Next Level

Il Re Leone

Men in Black: International

Midway

1917

Spider-Man: Far from Home

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Terminator: Destino Oscuro

Dunque, dopo le recenti affermazioni da parte di Scorsese nei confronti dei film Marvel, le due “parti” si troveranno ancora una volta a confronto. Chi la vincerà? Per scoprire chi andrà avanti nella scalata per aggiudicarsi l’Oscar, non ci resta che attendere il 13 gennaio, giorno in cui verranno rese note le nomination dei 92° Academy Awards. Invece, per scoprire quali saranno i vincitori bisognerà seguire la cerimonia del 9 febbraio 2020.

Quali sono i vostri pronostici in merito? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.