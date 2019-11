Katherine Langford commenta la scena tagliata in Avengers: Endgame

Tempo fa era uscita la notizia riguardante l’arrivo nel cast, dell’ultimo capitolo dedicato alla saga dei Vendicatori, di Katherine Langford. Ebbene, effettivamente, l’attrice non ha mai fatto la sua comparsa all’interno della pellicola di Avengers: Endgame. Solo adesso pare sia stato chiarito il motivo di questa decisione ed è stata quindi scoperto come si è evoluta la situazione.

A quanto pare, l’attrice Katherine Langford era stata ingaggiata per vestire i panni di Morgan Stark da adulta. Sembrerebbe che, nonostante non sia comparsa nel film, la scena insieme a Robert Downey Jr. sia stata girata. Il motivo di questa decisione sarebbe da ricondurre al fatto che, durante i test screening, la scena è apparsa poco credibile a causa di un legame emotivo alquanto debole e confusionario. Infatti in merito a questo argomento sono intervenuti anche i fratelli Russo, registi della piccola, i quali avrebbero affermato quanto segue:

“L’abbiamo mostrata ad un pubblico di tester, ed erano troppo confusi. Poi ci siamo resi conto che non sentivano nessuna associazione emotiva con la versione adulta della figlia di Tony. Non avevano avuto la nostra stessa reazione emotiva, per cui abbiamo abbandonato l’idea. L’intenzione era di mostrare il perdono della figlia e Tony che trova la pace.”

Nonostante ciò, ci sono buone notizie per chi ha la curiosità di vedere la scena tra Tony Stark e sua figlia Morgan. Ebbene, sarà disponibile tra i contenuti extra della nuova piattaforma streaming Disney+. Dunque, dopo molto tempo, l’attrice Katherine Langford si è trovata a parlare di questa sua esperienza sul set della pellicola di Avengers: Endgame. Sembrerebbe che, nonostante la decisione di Anthony e Joe Russo, per lei sia stata un’esperienza indimenticabile:

“E’ molto strano perché…temi costantemente di spoilerare qualcosa. Sono una grandissima fan dei film Marvel e dei fratelli Russo, quando la Marvel mi ha chiamato per interpretare la figlia di Iron Man, è stato un grande onore. Alla fine non è stata inclusa nel film e dal punto di vista creativo ha senso, va bene per me. Sono contenta di avere questi ricordi nella mia testa.”