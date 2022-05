“È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.” Questa frase detta dal fabbricante di bacchette Olivander a Harry Potter è una delle prime cose che veniamo a sapere del Mondo Magico e inizialmente non capiamo quanto questa informazione sarà importante all’interno della saga. Le bacchette, oltre ad avere delle caratteristiche specifiche, hanno una volontà propria, un carattere e delle vere e proprie reticenze.

Le bacchette nella saga di Harry Potter

L’Arte delle bacchette

Non è un caso se i legni per realizzare le bacchette sono così tanti: abbinati ai differenti nuclei assumono caratteristiche molto diverse. Da prendere in considerazione anche la lunghezza e la loro flessibilità. Proprio per questo è possibile che bacchette realizzate con lo stesso legno e aventi lo stesso nucleo abbiano proprietà diverse. Esistono anche le cosiddette bacchette gemelle che condividono un nucleo proveniente dalla stessa creatura magica.

Per quanto riguarda il cuore di questo artefatto, abbiamo imparato che, almeno per quelle realizzate in Gran Bretagna, esistono tre fondamentali nuclei: corda di cuore di Drago, crine di Unicorno e piuma di Fenice. Esistono però, anche dei nuclei differenti e molto insoliti: la bacchetta di Fleur Delacour ad esempio contiene un capello di Veela, un collegamento alle origini della giovane strega. Salazar Serpeverde invece pare avesse all’interno della sua bacchetta un dente di Basilisco o almeno una parte di esso.

Inoltre, esiste una sola bacchetta al mondo con un crine di Thestral come nucleo: la Bacchetta di Sambuco. La Morte ha realizzato quest’unica bacchetta, ed è difficile che ne vengano realizzate altre, perché il crine di Thestral è destinato a maghi e streghe che non temono in alcun modo la morte.

Molto diverse quelle realizzate oltreoceano, infatti in America abbiamo bacchette che possono contenere le piume caudali di Tuono Alato, i peli di Wampus, la scheggia di corno di Serpecorno e la corda di cuore di Alastridente, fra gli altri. Questo è ovvio, perché le creature magiche originarie delle Americhe sono ben diverse da quelle del Nord Europa.

Non ci sono molti maghi esperti nell’Arte delle Bacchette. Noi conosciamo Garrick Olivander, considerato il migliore in Gran Bretagna e Mykew Gregorovitch il migliore nell’Europa dell’Est.

“Solo una minoranza di alberi può produrre legno di qualità bacchetta (proprio come una minoranza di umani può produrre magia). Ci vogliono anni di esperienza per dire quali hanno il dono, anche se il lavoro è reso più facile se si trovano gli Asticelli che fanno il nido tra le foglie, poiché non abitano mai alberi banali.”

Dagli appunti di Garrick Olivander

Le bacchette nella saga di Harry Potter: i nuclei più famosi

Cominciamo con il crine di Unicorno. Questo nucleo realizza bacchette affidabili e raramente soggette a inceppamenti. Quelle realizzate con il crine di Unicorno non sono bacchette facili da convertire alle Arti Oscure e, se non utilizzate correttamente, possono immalinconirsi e deteriorarsi. Una combinazione comune con il crine di Unicorno è con legno di sicomoro, di alloro e ontano, mentre è molto raro che si combini col legno di pioppo. Per la difficoltà che creano con le Arti Oscure non sono considerati nuclei potenti, ma ricordiamo che questo è solo il cuore della bacchetta: con il legno giusto il crine di Unicorno può rivelarsi molto soddisfacente e prestante. Fra i possessori di bacchette con crine di Unicorno ricordiamo Neville Paciock e Cedric Diggory.

Il nucleo di corda di cuore di Drago invece è certamente il nucleo più potente, che può eseguire spettacolari incantesimi. Facilmente impiegabili nelle Arti Oscure, le corde di cuore di Drago hanno anche un legame molto forte con il loro possessore. Questo nucleo si combina spesso con il legno di alloro e molto di rado con il pioppo. Hermione Granger, Bellatrix Lestrange e Viktor Krum sono degli orgogliosi possessori di bacchetta con corda di cuore di Drago.

Nucleo più raro dei tre, la piuma di Fenice è capace di una vasta gamma di magie, a volte agiscono di propria iniziativa e sono difficili da domare e personalizzare. La fedeltà di una bacchetta con piuma di Fenice è difficile da ottenere e sono molto esigenti. Ricordiamo i due principali possessori di bacchetta con piuma di Fenice: Harry Potter e Lord Voldemort.

Wizarding World: il test per la bacchetta

Le bacchette nella saga di Harry Potter sono davvero fondamentali. Il sito Wizarding World, l’ex amatissimo Pottermore, presenta ancora la possibilità di effettuare il test per ottenere la propria bacchetta – oltre a quello dello smistamento delle Case e a quello per scoprire il proprio Patronus. I risultati possibili sono così tanti che è chiaro quanto l’autrice J.K. Rowling l’abbia studiato a fondo. Per ogni combinazione di legno, nucleo, lunghezza, colore del legno e flessibilità c’è l’immagine corrispondente che aiuta a visualizzare la propria possibile bacchetta.

Le domande del test partono con una descrizione fisica di chi la dovrebbe impugnare: altezza (che dovrebbe influenzare la lunghezza della bacchetta) e colore degli occhi. Si passa poi a domande sulle proprie qualità e paure, fino a compiere delle scelte in scenari immaginari. Al termine del test uscirà una vera e propria scheda con l’immagine della bacchetta e tutte le informazioni interessanti che nasconde, dalle qualità del legno a quelle del nucleo, passando per la sua flessibilità.

Le bacchette dei protagonisti

La Bacchetta di Harry Potter

La baccheta che ha acquistato Harry a Diagon Alley è di legno di agrifoglio, legno raro e protettivo verso il suo proprietario, è lunga 11” e ha l’anima di piuma di Fenice. Si tratta di una bacchetta flessibile; “gemella” di quella di Voldemort. Rotta nel dicembre del 1997, a causa di un Confringo lanciato da Hermione contro Nagini, questa bacchetta è stata riparata dalla Bacchetta di Sambuco, al termine della Battaglia di Hogwarts.

La Bacchetta di Hermione Granger

La vite è un legno molto raro per produrre una bacchetta: i suoi proprietari sono persone con uno scopo alto e che credono di saperla sempre più lunga degli altri. Non a caso, questa bacchetta ha scelto proprio Hermione come sua proprietaria. La lunghezza è di 10″ e ¾, il nucleo è di corda di cuore di Drago.

La Bacchetta di Albus Silente

In questo caso, quella che prendiamo in considerazione è la Bacchetta di Sambuco. Come abbiamo detto ha all’interno il crinte di Thestral, è lunga 15” ed è stata forgiata dalla Morte in persona. Il Sambuco non ha una buona reputazione: porta con sé superstizioni e cattivi presagi, in realtà Olivander lo considera un legno che si accompagna bene solo a una persona fuori dal comune.

La Bacchetta di Lord Voldemort

La bacchetta di Voldemort è di legno di tasso, un materiale che ha una reputazione particolarmente oscura e spaventosa. Il nucleo è di piuma di Fenice, gemella a quella di Harry e la lunghezza è di 13″ e ½. Proprio questa bacchetta ha procurato la cicatrice sulla fronte di Harry.

La Bacchetta di Draco Malfoy

Draco è stato scelto da una bacchetta di legno di biancospino, un meteriale insolito e contraddittorio, ricco di paradossi: ottimo per le maledizioni, è anche perfetto per la magia curativa. Il nucleo è di crine di Unicorno e la lunghezza è di 10″. Questa è la Bacchetta che Harry ruba dopo la battaglia a Villa Malfoy.

L’Arte delle bacchette è senza dubbio una branca affascinante della magia, basta poco per cambiare il carattere di uno di questi artefatti magici. Scopri la tua bacchetta sul sito di Wizarding World e facci sapere se il risultato ti rappresenta!