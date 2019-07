Bakugo (My Hero Academia) Figma prodotto da Max Factory

Max Factory annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figma dell'azienda Max Factory dedicata a “My Hero Academia” con il personaggio di Katsuki Bakugo

Max Factory annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figure realizzata dell’azienda Max Factory dedicata a “My Hero Academia” con il personaggio di Katsuki Bakugo, uno degli studenti della classe 1-A del Liceo Yuei nonché co-protagonista della serie dotato del Quirk “Explosion“, il suo superpotere. La linea figma è composta da Action Figure in scala 1/12 con svariate licenze basate su Film e Anime giapponesi.

My Hero Academia Boku no hīrō akademia, è un manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, che vede i suoi capitoli serializzati sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump. Il manga – serializzato in italia da Star Comics -, al momento vero fenomeno mediatico in Giappone, è l’erede naturale di Naruto (terminato proprio mentre quest’ultimo iniziava) e vanta al suo attivo una serie animata suddivisa in diverse stagioni, che segue le vicende del manga, spin-off, lungometraggi e persino videogiochi. La storia narra di un mondo popolato da persone con speciali poteri chiamati Quirk diviso tra chi li utilizza a fin di bene chiamati Hero e chi li usa per scopi malvagi chiamati Villan. Protagonista della storia è Izuku Midoriya, uno dei pochi esseri umani senza Quirk, che tuttavia lo erediterà da All Might il più grande Hero di tutti i tempi. Non potevano mancare collezionabili come Action figure data l’enorme richiesta del prodotto e oggi vi parliamo proprio di una di queste.

L’action figure di Bakugo, realizzata completamente in PVC, sarà alta circa 14 cm, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Figma).All’interno della confezione non mancheranno parti intercambiabili ed effetti per ricreare il Quirk Explosion.

La figure di Bakugo si unisce a quella di Midoriya già rilasciato (e fresco di nuova ristampa per l’occasione) al prezzo di 6.800 Y con uscita fissata per il mese di Dicembre 2019 e sarà distribuita da Good Smile Company