Bandai Namco Entertainment Italia distribuirà i giocattoli Bandai S.A.S. Toys nel nostro paese come distributore ufficiale

Bandai Namco Entertainment Italia nella giornata di sabato con un comunicato stampa ha annunciato ufficialmente di aver siglato il contratto di distribuzione dei prodotti di BANDAI S.A.S Toys.

Tale accordo prevede che oltre a distrubuire la parte videoludica ora avrà anche il giocattolo da distribuire iniziando da subito con la linea Dragon Stars dei prodotti di Dragon Ball.

I prezzi di questi prodotti varieranno da poche decine di euro per arrivare ad un massimo di circa 59€.

Milano, 10 settembre 2019 – Una nuova era è appena iniziata per la sede italiana del colosso giapponese, BANDAI NAMCO Entertainment Italia da oggi apre le porte a BANDAI S.A.S Toys e al suo ampio portfolio di prodotti. L’accordo permetterà di sviluppare ancora di più il mercato italiano e di supportare la strategia aziendale di offrire intrattenimento a trecentosessanta gradi ai consumatori.

La line-up si focalizzerà inizialmente sul franchise di Dragon Ball, prima di ampliarsi con le altre linee di prodotto. Lo sfruttamento della sinergia tra i due business permetterà alla filiale locale di offrire un catalogo completo e di poter costruire strategie commerciali e di marketing complementari.

“Siamo felici di gestire la distribuzione di BANDAI Toys nel mercato italiano. L’arrivo di BANDAI S.A.S in Italia rappresenta un’evoluzione naturale per l’azienda. L’aggiunta del giocattolo rafforzerà ancora di più il nostro portfolio e renderà possibile offrire intrattenimento per tutti i gruppi d’età”, ha sottolineato Christian Born, Country Manager di BANDAI NAMCO Entertainment Italia.

Benjamin Lebbe, Director D/A/CH, Italy & the Netherlands di BANDAI S.A.S ha dichiarato: “Questo è un momento molto importante per BANDAI S.A.S e BANDAI NAMCO Entertainment in Italia. Crediamo che il mercato italiano del giocattolo abbia un enorme potenziale e siamo impazienti di incrementare il business insieme, come un unico team”.

Per concludere chiariamo che tali prodotti saranno solo per la linea giocattoli e non sarà compresa la linea collezionismo di cui fa parte Tamashii Nations che in Italia continuerà essere sempre distrubuita da Cosmic Group.