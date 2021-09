Batgirl, il film racconterà “il viaggio” di Barbara Gordon

Batgirl, il nuovo film dedicato all’eroina dei fumetti DC Comics, è previsto in esclusiva sul catalogo di HBO Max. A vestire i panni della protagonista troviamo Leslie Grace, attrice e cantante statunitense (cinque volte candidata al Premio Lo Nuestro) diventata celebre agli occhi del pubblico grazie al film In the Heights – Sognando a New York, nel quale ha vestito i panni di Nina Rosario. Ora, nel corso di un’intervista con ET Online (qui la notizia originale), Grace ha parlato per la prima volta del suo ruolo nel film Warner e DC.

L’attrice ha infatti spiegato quale sarà l’arco narrativo del personaggio di Barbara Gordon nel film, un’eroina pronta a dimostrare di saper superare qualsiasi tipo di ostacolo pur di dimostrare il suo valore a se stessa. Essendo stata una ragazza sottovalutata anche dal suo stesso padre e tenuta a debita distanza dai grandi problemi della vita, la giovane è quindi desiderosa di dimostrare la propria forza di volontà e che il viaggio di Batgirl che verrà raccontato nel film si concentrerà quindi molto su quest’aspetto. Barbara si troverà nel mezzo di un test per riuscire a capire quali barriere sarà in grado di infrangere e quali limiti potrà superare, tanto che Leslie Grace si è anche dichiarata molto entusiasta di mettere un po’ del suo entusiasmo e testardaggine nel personaggio che andrà a interpretare nel film.

Batgirl approderà in esclusiva su HBO Max, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e basato su una sceneggiatura di Christina Hodson. Il progetto fu inizialmente dato in mano a Joss Whedon, sebbene a seguito di alcune controversie il cineasta decise di lasciare la produzione. Anche Zack Snyder aveva rivelato di essere interessato al personaggio di Batgirl, magari includendolo nel suo universo narrativo, sebbene la cosa non è poi mai andata in porto. Non è chiaro quindi al momento se il film standalone su Batgirl si collegherà ad altri progetti del DC Extended Universe. Se siete appassionati dell’eroina dei fumetti DC Comics, date in ogni caso un’occhiata a questa pagina Amazon, ricca di offerte speciali.