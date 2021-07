Batgirl: scelta l’attrice protagonista del film HBO Max

Lo scorso 20 luglio è emersa la notizia che diverse attrici erano state opzionate per il ruolo di Barbara Gordon, protagonista di Batgirl, nuovo film dedicato all’eroina dei fumetti DC Comics e previsto in esclusiva sul catalogo di HBO Max. Tra queste, sono emersi i nomi di Zoey Deutch (Zombieland: Doppio Colpo, The Politician), Haley Lu Richardson (A un metro da te, Split), Isabela Merced (Dora e la città perduta, Soldado) e Leslie Grace (In the Heights).

Warner Bros. e HBO hanno ora deciso che sarà proprio la Grace a vestire i panni della celebre aiutante di Batman (qui la notizia originale). Dopo aver iniziato ad abbracciare il successo nel 2012 come cantante, grazie alla cover in inglese e spagnolo di “Will You Love Me Tomorrow”, Leslie Grace ha proseguito la sua carriera musicale arrivando ad essere candidata cinque volte al Premio Lo Nuestro (vincendone uno nel 2016). Nel 2020 si è avvicinata per la prima volta al mondo del cinema con il film In the Heights – Sognando a New York, nel quale ha vestito i panni di Nina Rosario.

Batgirl verrà trasmesso in esclusiva assoluta su HBO Max, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e basato su una sceneggiatura di Christina Hodson. Kristin Burr figura come produttrice della pellicola, i cui dettagli della trama sono ancora avvolti nel mistero: non è chiaro infatti se il film si collegherà e in che modo agli altri progetti del DC Extended Universe, né se Barbara Gordon vedrà al suo fianco altri eroi provenienti da Gotham City.

In principio Warner Bros. aveva scelto come Joss Whedon come regista del film, sebbene a seguito di alcune controversie l’autore decise di abbandonare il progetto nel 2018. Anche Zack Snyder, regista de L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman Dawn of Justice, aveva rivelato di avere in mente di introdurre Batgirl nel suo universo narrativo, sebbene i futuri progetti del cineasta legati all’universo DC non vedranno mai la luce. Se siete appassionati di Batgirl, date in ogni caso un’occhiata a questa pagina Amazon.