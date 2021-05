Il film su Batgirl sarà un’esclusiva HBO Max: ecco i nomi dei registi

Dopo essere stato messo in stand-by per diversi anni, la lavorazione del film su Batgirl sembrerebbe avere finalmente inizio. The Hollywood Reporter ha infatti annunciato che Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di Bad Boys for Life, sono stati ingaggiati dalla Warner per dirigere il progetto incentrato su uno dei personaggi femminili più celebri del mondo DC Comics.

Della sceneggiatura si occuperà invece Christina Hodson, che ha scritto Bumblebee e Birds of Prey. Batgirl sarà un film realizzato in esclusiva per HBO Max, ma al momento non si conosce ancora una precisa finestra di lancio. Oltre a questo importante ruolo, Adil El Arbi e Bilall Fallah saranno anche gli showrunner dell’attesa serie Ms. Marvel, le cui riprese si sono concluse nelle scorse settimane.

Inizialmente Warner aveva scelto come Joss Whedon come regista del film, ma a seguito dei vari scandali ha deciso di abbandonare il progetto nel 2018. Anche Zack Snyder aveva in mente di introdurre Batgirl nei suoi progetti futuri, probabilmente nel continuo di Justice League, ma la major americana non ha mostrato interesse nel continuare la sua visione narrativa.

Il personaggio di Batgirl fu introdotto per la prima volta nel 1961 con l’identità segreta di Betty Kane per poi diventare l’alter ego di Barbara Gordon, figlia del noto commissario della polizia di Gotham. La sua ultima apparizione in live action sul grande schermo risale al 1997 in Batman & Robin, controverso film diretto dal compianto regista Joel Shumacher. A interpretarla ci pensò Alicia Silverstone.

Batgirl è poi stata protagonista del DLC di Arkham Knight, capitolo finale della trilogia vidoludica di Rocksteady Studios. Si tratta di un prequel del gioco in cui deve fare i conti con l’ennesimo piano orchestrato dal Joker. Bisognerà capire se il film in lavorazione sarà collegato al DC Extended Universe oppure ambientato in un universo a sè stante, come accadrà con The Batman di Matt Reeves.

