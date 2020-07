Batgirl, Justice League Odyssey e Batman and The Outsiders chiudono ad ottobre

Con l’ufficializzazione delle uscite previste negli Stati Uniti il prossimo ottobre, DC ha confermato la chiusura di altre tre testate: Batgirl, che terminerà la sua corsa con il #50, Justice League Odyssey, che terminerà la sua corsa con il #25, e Batman and The Outsiders che terminerà la sua corsa con #17.

Continua quindi il silenzioso ma profondo rinnovamento del parco testate in casa DC che, in attesa di un possibile rilancio alla fine dell’evento Dark Nights: Death Metal, potenzia la proposta di serie digital first molto spesso slegate dalla continuity principale.

Vi ricordiamo gli altri importanti annunci relativi alle uscite di ottobre ovvero il cambio di team creativo per The Flash – trovate QUI tutti i dettagli – il lancio di American Vampire 1976 – trovate QUI tutti i dettagli – e il lancio di Rorschach di Tom King e Jorge Fornés – trovate QUI tutti i dettagli.

Batgirl

Batgirl chiuderà la sua corsa in concomitanza del 50° numero che per l’occasione avrà una foliazione extra di 48 pagine in cui la scrittrice della serie Cecil Castellucci sarà affiancata da Emanuela Lupacchino, Marguerite Sauvage e Aneke. Joshua Middleton ha disegnato una splendida copertina per il finale, con una variant disegnata da Terry e Rachel Dodson.

Eccovi la sinossi dell’albo:

Tutte le cose buone devono finire, e quindi concludiamo questa serie di Batgirl con un ultimo numero celebrativo di grandi dimensioni! All’indomani della “The Joker War”, Gotham è a pezzi che devono essere raccolti dalla squadra di Barbara e Alejo, ma Gotham è una città che merita più di essere salvata e per quanto tempo la ragazza deve continuare a combattere per Gotham? Quindi, se Barbara vuole dare una possibilità al suo rapporto con Jason, sa che deve affrontarlo e alla fine fare ammenda.

Justice League Odyssey

Justice League Odyssey chiuderà la sua corsa con il 25° numero. La serie era nata dopo gli eventi di Justice League: Nessuna Giustizia termina la sua corsa scritta da Dan Abnett e disegnata da Will Conrad con una cover di Ladronn.

Eccovi la sinossi:

La squadra intergalattica con la Lanterna Verde Jessica Cruz, Orion dei Nuovi Dei, la Lanterna Rossa Dex-Starr, Starfire dei New Teen Titans e Cyborg prende posizione contro Darkseid in una battaglia che rimodella il paesaggio cosmico in ogni settore dello spazio!

Batman and The Outsiders

Batman and The Outsiders chiuderà la sua corsa con il 13° numero. La serie scritta da Bryan Edward Hill e disegnata da Dexter Soy era nata come costola della più recente gestione della storica Detective Comics.

Eccovi la sinossi: