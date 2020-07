Rorschach di Tom King e Jorge Fornés, DC annuncia la serie

Pochi minuti, in maniera del tutto inaspettata, DC ha annunciato il nuovo progetto dell’acclamato Tom King (Mister Miracle e attualmente impegnato su Strange Adventures) in coppia con Jorge Fornés (Batman): Rorschach ovvero una nuova miniserie in 12 che verrà pubblicata sotto l’etichetta matura Black Label.

Come facilmente intuibile la miniserie sarà uno spinoff del seminale Watchmen incentrato sul vigilante mascherato Rorschach. Ambientata 35 anni dopo che il piano di Ozymandias che prevedeva di liberare una piovra gigante telepatica su New York era fallito facendo centinaia di migliaia di vittime e facendo perdere definitivamente la fiducia dell’opinione pubblica negli eroi mascherati, resta solo il ricordo dei Minutemen e di Rorschach che, pur macchiatosi di una incredibile infamia, è divenuto una icona culturale.

Rorschach potrebbe aver detto la verità, ma non è un eroe… improvvisamente il vigilante mascherato ricompare in città proprio quando due killer cercano di uccidere il candidato sfidante di Robert Redford alle elezioni presidenziali, il primo dopo decenni. Seguendo un detective estremamente determinato, Rorschach tornerà indietro nel tempo scoprendo l’identità e le motivazioni dei killer portandolo a scoprire una cospirazione in cui sono coinvolte invasioni aliene, benefattori caduti in disgrazia, visioni mistiche ed ovviamente… i fumetti!

Eccovi la cover del primo numero:

Tom King ha dichiarato:

Ho apprezzato molto la serie HBO Watchmen ed ovviamente il graphic novel di Alan Moore. Questo è un lavoro decisamente politico. Siamo sempre così arrabbiati oggigiorno e dobbiamo indirizzare questa rabbia in qualche modo. Questa miniserie si chiama Rorschach non strettamente per il suo protagonista ma perché quello che vediamo in questi personaggi dice molto di più su noi stessi che su di loro.

Rorschach #1 di Tom King, Jorge Fornés, Dave Stewart e Clayton Cowles, uscirà il prossimo 13 ottobre negli USA e costerà $ 4.99.

Eccovi le prime tavole:

Qualora non conosciate Watchmen potete leggere il nostro articolo di approfondimento cliccando QUI.